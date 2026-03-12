Italia-Nuova Zelanda oggi in tv, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streaming

A poche ore di distanza dal debutto contro Porto Rico l’Italbasket femminile torna in campo oggi giovedì 12 marzo alle 22:00 ora italiana contro la Nuova Zelanda nel secondo match delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 per il girone B.

Le azzurre puntano a fare bene anche quest’oggi in vista delle prossime sfide che attendono Cecilia Zandalasini e compagne, che nella serata italiana di sabato 14 marzo si troveranno di fronte la corazzata degli Stati Uniti – già qualificata alla rassegna iridata in quanto vincitrice del titolo continentale per l’America.

La Nuova Zelanda vuole fare bene e cercare di mettere in difficoltà l’Italia – mai sconfitta nei tre precedenti incroci, con la rappresentativa oceanica che ha centrato l’accesso al pre-Mondiale grazie al quinto posto conquistato nella Women’s Asia Cup disputata nel 2025 in virtù del successo nel match contro le Filippine (78-71).

Palla a due che verrà alzata questa sera al Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Aglerot” di San Juan (Porto Rico)questa sera alle 22:00 ora italiana – le 17:00 secondo il fuso orario locale. Diretta tv garantita in chiaro per tutti da RaiSport HD (canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati da Sky Sport Basket (canale 205). La diretta streaming sarà disponibile per tutti su RaiPlay e previo abbonamento su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente sul match dell’Italbasket femminile.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026

Giovedì 12 marzo

Ore 22:00 Italia-Nuova Zelanda– Diretta tv in chiaro per tutti su RaiSport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Basket (Canale 205)

PROGRAMMA ITALIA-PORTO RICO QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro per tutti su RaiSport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre), per gli abbonati su Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: RaiPlay (per tutti), SkyGO, Now TV, DAZN (per gli abbonati)

Diretta Live testuale: OA Sport