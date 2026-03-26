Puppo: “Sinner ha la ‘scialla’ altoatesina. Non condivido ci sia sempre preoccupazione nei suoi confronti”

Dario Puppo (giornalista/telecronista di Eurosport) si è espresso rispetto ai temi d’attualità del tennis mondiale nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Si è disquisito del confronto tra Jannik Sinner e l’americano Alex Michelsen, valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Sul cemento della Florida, l’azzurro si è imposto col punteggio di 7-5 7-6 (4).

Una prestazione non sfavillante dell’altoatesino, abile però nei momenti decisivi a fare la differenza: “Sinner ha trovato un avversario molto diverso e un Michelsen che ha tirato tutto. Poi ci sono le categorie e nei momenti clou ha fatto la differenza. Bisogna tener conto che ci possono essere difficoltà lungo il percorso“, ha sottolineato Puppo.

“Jannik ha piazzato 15 ace e ottenuto un 5/6 alla voce ‘palle corte’, un paio incredibili. Di variazioni ce n’erano, ma l’azzurro doveva fare i conti con un avversario che prendeva sempre l’iniziativa. Poi ha tirato spesso al centro Sinner e secondo me non era la strategia giusta. Alla fine quello che ha fatto Michelsen ieri è un po’ quello che diceva Alcaraz dei suoi avversari, visto che quasi mai aveva giocato così. L’azzurro poi però con questa “scialla (tranquillità) altoatesina” ha risolto le cose“, ha sottolineato.

Puppo si è poi soffermato sul modo in cui viene raccontata la performance dell’azzurro: “Non condivido che dietro questo giocatore, quando vince, ci sia sempre questa aurea di preoccupazione. Una volta perché si tocca un fianco e l’altra per altre motivazioni. Ho letto anche di fatica fisica, ma non credo proprio che sia questo il caso. Io sinceramente partirei prima dal fatto che è stato in grado di vincere, nonostante le difficoltà, poi chiaramente si può dire cosa sia fatto meglio e cosa no, però se di una partita vinta si parla solo degli aspetti negativi…“.

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