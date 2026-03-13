Playoff SuperLega, quarti di finale, secondo atto: Piacenza, Monza, Milano e Trento cercano il riscatto

I quarti di finale dei play-off di SuperLega entrano in una fase già molto delicata con gara2, secondo capitolo di serie che si disputano con la formula del tre successi su cinque. È un passaggio che può già orientare in modo deciso il tabellone: chi riuscirà a confermarsi metterà una seria ipoteca sulla qualificazione, mentre chi è chiamato a rincorrere dovrà reagire immediatamente per non ritrovarsi con le spalle al muro. Il programma del weekend propone quattro sfide molto diverse tra loro, ma tutte accomunate da un peso specifico enorme, perché a questo punto della stagione ogni dettaglio può cambiare l’inerzia di una serie.

Ad aprire il quadro sarà la sfida tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group Modena, in programma sabato al PalaBancaSport. È forse il confronto che, almeno per caratteristiche tecniche e profondità degli organici, promette il maggiore equilibrio sul lungo periodo. Piacenza si affida al fattore campo e alla qualità dei suoi terminali offensivi per riportare subito la serie in parità. La squadra emiliana ha il potenziale per alzare molto il livello soprattutto al servizio e nella fase break, ma ha bisogno di maggiore continuità nell’arco dell’intero match.

Modena, dal canto suo, arriva a questa sfida con fiducia, forte di una struttura di squadra capace di distribuire il gioco su più soluzioni e di reggere anche i momenti più complicati. I gialloblù sembrano avere ritrovato certezze importanti nella gestione dei finali di set e nella capacità di restare dentro la partita anche quando l’inerzia gira dalla parte opposta. In una serie come questa conteranno tantissimo la ricezione e la tenuta mentale: Piacenza deve evitare di farsi trascinare in una gara troppo nervosa, mentre Modena proverà a confermare la propria solidità nei passaggi più pesanti.

Domenica toccherà poi alla Vero Volley Monza, che all’OpiquadArena ospiterà la Sir Susa Vim Perugia. La formazione umbra si presenta ai play-off con il solito ruolo di grande favorita, grazie a un roster profondissimo, a una qualità diffusa in tutti i fondamentali e a una capacità rara di alzare il livello nei momenti che contano. Perugia ha alternative ovunque, può spingere con continuità al servizio e dispone di interpreti di primissimo piano sia sulle bande sia al centro. Monza, però, sa di non poter affrontare questa sfida con atteggiamento rinunciatario: servirà coraggio, qualità nel cambio palla e grande aggressività in battuta per evitare che la superiorità fisica e tecnica degli avversari prenda il sopravvento.

I brianzoli hanno bisogno di una partita molto pulita, con pochi errori e un attacco efficiente, perché contro una squadra come Perugia concedere troppo significa quasi sempre pagare dazio. Sul piano tattico sarà interessante capire se Monza riuscirà a forzare il ritmo in battuta e a togliere fluidità alla costruzione del gioco umbro, mentre Perugia ha l’occasione di portare la serie su un terreno estremamente favorevole in vista del terzo appuntamento.

Sempre domenica, all’Allianz Cloud, andrà in scena una gara già pesantissima tra Allianz Milano e Rana Verona. È probabilmente la serie che più di tutte ruota attorno all’aspetto emotivo. Milano ha il dovere di cambiare passo davanti al proprio pubblico, ritrovando compattezza, qualità e fiducia in una partita che rischia già di diventare spartiacque. La squadra lombarda ha elementi per reagire, ma deve alzare il rendimento in ricezione e garantire maggiore continuità ai suoi riferimenti offensivi. Il gruppo di Piazza è chiamato soprattutto a ritrovare fluidità e sicurezza, perché quando Milano riesce a sviluppare il proprio gioco può diventare una squadra estremamente difficile da affrontare.

Verona, però, arriva a questa trasferta con entusiasmo e con la consapevolezza di avere in mano armi molto pesanti dal punto di vista offensivo. La squadra di Soli può contare su attaccanti capaci di fare la differenza, su un sistema di gioco aggressivo e su una battuta che, se funziona, può rompere gli equilibri della partita. Gli scaligeri proveranno a confermare il proprio impatto fisico e la capacità di trasformare la pressione in energia positiva, mentre Milano dovrà rispondere con maggiore ordine tattico e una gestione più lucida dei momenti di difficoltà.

Chiude il programma un confronto di grande fascino e tradizione tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino, in scena all’Eurosuole Forum. È una serie che mette di fronte due squadre abituate a vivere da protagoniste le fasi decisive della stagione, e proprio per questo promette di essere una delle più intense e strategiche dell’intero tabellone. Civitanova sembra arrivata ai play-off con buone certezze tecniche e con una fisionomia offensiva molto chiara: la squadra di Medei ha ritmo, talento sulle bande e la capacità di accelerare improvvisamente la partita.

Trento, però, ha troppa qualità ed esperienza per pensare di recitare un ruolo secondario. I dolomitici hanno la necessità di alzare il rendimento in attacco e trovare maggiore efficacia nei momenti decisivi, ma possiedono tutte le caratteristiche per riaprire immediatamente la serie. Molto passerà dalla regia, dalla qualità della ricezione e dalla tenuta del muro-difesa, perché quando si affrontano due squadre così attrezzate spesso sono i dettagli a costruire il risultato finale. Civitanova vorrà sfruttare il sostegno del proprio pubblico per consolidare il vantaggio, mentre Trento sa che un colpo esterno rimetterebbe tutto in discussione.