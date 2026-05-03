Perugia ribalta Civitanova: Giannelli e Ben Tara sugli scudi, i Block Devils vedono lo scudetto!

Perugia ha sconfitto Civitanova per 3-1 (21-25; 25-22; 25-22; 25-23) nella gara-2 della finale scudetto di volley maschile e si è così portata in vantaggio per 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite: dopo aver dettato legge con il massimo scarto di fronte al proprio pubblico del PalaBarton in occasione dell’atto d’apertura, i Campioni d’Europa si sono replicati all’Eurosuole Forum e si sono portati a un solo successo dalla conquista del tricolore.

Dopo aver perso il primo set, i Block Devils si sono rimboccati le maniche: superba rimonta da 9-14 e 12-17 nel secondo parziale, altra risalita da 7-11 nella terza frazione, controllo preso nella fase centrale del quarto set (da 14-14 a 17-14) e allungo di forza verso una pesantissima affermazione in trasferta. I Campioni del Mondo riusciranno a festeggiare mercoledì 6 maggio (ore 20.30) di fronte al proprio pubblico, oppure la Lube avrà la capacità di prolungare la serie meritandosi la gara-1 tra le mura amiche?

I rossoneri sono stati più cinici nelle fasi calde del confronto, ma soprattutto hanno mostrato una superiorità tecnica e agonistica quando sono riusciti a recuperare dei distacchi solitamente importanti in match con il trofeo in palio. La vincitrice della regular season ha saputo giganteggiare contro la sesta forza della Superlega e sogna di vendicare i ko incamerati contro i marchigiani nelle finali scudetto degli ultimi anni.

A trascinare il sestetto di coach Angelo Lorenzetti sono stati l’opposto Wassim Ben Tara (21 punti, 4 muri) e gli schiacciatrici Kamil Semeniuk (12) e Oleh Plotnytskyi (17) sotto la regia dell’impeccabile Simone Giannelli (3), il quale ha ben sfruttato anche i centrali Sebastian Solé (5) e Roberto Russo (4), Massimo Colaci il libero. A Civitanova non sono bastati gli attaccanti Eric Loeppky (14 punti), Aleksandar Nikolov (14) e Mattia Bottolo (14).