Milano vola in finale di Challenge Cup: bastano due set a Smirne per fare la storia

Due set servivano a Milano per conquistare la finale della Challenge Cup e la squadra di Roberto Piazza ha sbrigato la pratica in… due set. Non è stata una passeggiata la missione di Milano in Turchia sul campo dell’Altekma Ismir, sconfitto 3-0 nella semifinale di andata, ma la formazione lombarda ha portato a casa nelle prime due frazioni di gioco quello che serviva per andarsi a prendere la finale europea che Milano giocherà contro i belgi del Lindeman Aalst che hanno eliminato con un doppio 3-2 lo Slovan Bratislava.

Milano scende in campo con Kreling in regia, Reggers opposto, i centrali Masulovic e Caneschi e le bande Ichino e Otsuka con Catania libero. La prima parte del set si vive all’insegna del grande equilibrio con le due squadre che tengono bene la fase cambio palla. Il primo break arriva nel finale del set anche grazie a qualche errore di troppo dell’Altekma che lascia via libera all’Allianz che vince 25-21, portandosi a metà dell’opera.

La seconda metà è più complicata per i milanesi che non riescono a scrollarsi di dosso i padroni di casa. Si gioca punto a punto, Milano regge il confronto con Kreling che chiama in causa tutti i suoi attaccanti, senza insistere troppo sul giocatore più atteso, il belga Reggers che non è in una delle sue giornate più sfavillanti. Milano guadagna un piccolo vantaggio in dirittura d’arrivo (21-19). Milano prosegue con il cambio palla fino al set ball, che di fatto è la palla per la semifinale, che premia la squadra di Piazza dopo un challenge.

La partita vera finisce qui perché nel terzo set Piazza, già certo della qualificazione, mette in campo tutte le seconde linee e la concentrazione viene un po’ meno in casa milanese con i padroni di casa che dominano fino al 25-16 conclusivo. Non cambia le cose nel quarto set Piazza e le sue seconde linee stavolta rispondono alla grande. Izmir ci prova a staccare gli ospiti che restano in scia, mettono il naso avanti e, nel finale ai vantaggi, al quarto tentativo chiudono con il punteggio di 28-26.

Per Milano 16 punti in due set per Lindqvist che è il top scorer. Ichino conta 9 punti, poi 6 punti per Reggers, Benacchio, Otsuka e Caneschi. In casa Altekma 14 punti di Hamarat, 12 punti per Lawani, 9 punti per Ewert, 8 punti per Pinar e Kirkit.