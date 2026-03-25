Piacenza vince una lotta infuocata contro Lubiana in CEV Cup: Bovolenta in spolvero, primo passo verso la finale

Piacenza ha sconfitto Lubiana per 3-2 (30-28; 25-20; 27-29; 20-25; 15-4) nella semifinale d’andata della CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. I Lupi sono riusciti a spuntarla di fronte al proprio pubblico del PalaBanca dopo 130 minuti di autentica battaglia, ma per meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo dovranno vincere anche il ritorno in Slovenia oppure perdere al tie-break e poi imporsi al golden set.

Dopo aver perso la gara-4 dei quarti di finale dei playoff scudetto contro Modena ed essere stati trascinati alla bella di spareggio in programma domenica pomeriggio, gli emiliani si sono rituffati in campo continentale e hanno dato vita a una partita ad alta intensità: nel primo set hanno rimontato da 15-21, hanno dominato il secondo parziale, hanno prestato il fianco ai balcanici nella terza e nella quarta frazione, poi hanno dominato il tie-break.

A trascinare il sestetto di coach Dante Boninfante sono stati il bomber Alessandro Bovolenta (21 punti, 5 ace, 2 muri, 48%), gli schiacciatori Efe Mandiraci (23 punti, 6 ace) e José Miguel Gutierrez (17 punti), i centrali Robertlandy Simon (17 punti, 5 muri) e Francesco Comparoni (5) sotto la regia di Paolo Porro. Al Lubiana non sono bastati l’opposto Toncek Stern (33 punti), i martelli Tine Urnaut (10) e Luka Marovt (15), il centrale Alen Pajenk (11). Nell’altra semifinale d’andata, i tedeschi del Luneburg si sono imposti per 3-1 nella tana dei belgi del Greenyard Maaseik.