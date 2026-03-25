Ekaterina Antropova in stato divino: 35 punti e Scandicci riapre la semifinale scudetto! Egonu non basta a Milano

Scandicci ha sconfitto Milano per 3-1 (25-21; 24-26; 25-22; 25-20) nella gara-3 della semifinale scudetto e ha riaperto la serie: le meneghine ora conducono per 2-1, la gara-4 in programma domenica 29 marzo (ore 20.30) all’Allianz Cloud deciderà se sarà la Numia a qualificarsi all’atto conclusivo contro Conegliano o se sarà necessaria la bella di spareggio per decidere chi affronterà le Campionesse d’Europa nella serie per il tricolore.

Dopo aver perso gara-1 con un secco 3-0 e aver subito una rimonta dallo 0-2 nella gara-2, la Savino Del Bene ha messo il turbo di fronte al proprio pubblico del Pala BigMat di Firenze trascinata da una straripante Ekaterina Antropova: l’opposto ha messo a segno 35 punti (3 muri, 3 ace, 51% in attacco) e ha avuto la meglio nello scontro diretto con Paola Egonu, autrice di 27 punti (44% in fase offensiva, 2 muri) e stasera non bastata alle lombarde per fare la differenza.

Sotto la regia di Maja Ognjenovic, tornata a distinguersi con le toscane, hanno brillato anche le schiacciatrici Avery Skinner (12 punti) e Caterina Bosetti (11) e le centrali Linda Nwakalor (10) e Camilla Weitzel (6), il libero Brenda Castillo ha chiuso con il 72% in ricezione. Nel sestetto allenato da coach Stefano Lavarini è andata in doppia cifra anche il martello Rebecca Piva (15 punti), affiancata di banda nei primi due set da Elena Pietrini (3) e poi da Khalia Lanier (4), al centro hanno giocato Anna Danesi (6) ed Hena Kurtagic (8).

LA CRONACA DI SCANDICCI-MILANO

Dopo un primo set ben controllato e gestito in tranquillità, nella seconda frazione, Scandicci si è issata sul 17-13, subendo però una rimonta: primo tempo di Danesi, errore di Skkiner ed errore di Lanier in diagonale (17-16). Le toscane riallungano (22-19) e si portano anche sul 24-21, subendo poi l’inattesa rimonta: primo tempo di Danesi, diagonale di Piva, ace di Bosio, vincente di Egonu e parallela di Piva per pareggiare i conti.

Il terzo parziale ha subito una svolta sull’11-10 con due primi tempi di Nwakalor, un errore di Egonu e un bel vincente di Skinner (14.12). Un vincente di Antropova e un errore di Piva hanno fatto la differenza (17-13), poi nel finale è stata Antropova a giganteggiare. Il quarto set è stato equilibrato fino al 19-19, poi è stata Antropova a fare la differenza con due ace e due vincenti di forza (23-20), seguiti da un muro di Ognjenovic e da un errore di Egonu.