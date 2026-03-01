Su che canale Perugia-Verona oggi, Supercoppa Italiana volley 2026: orario finale, tv, programma, streaming

Oggi domenica 1° marzo (ore 15.00) si gioca Perugia-Verona, finale della Supercoppa Italiana di volley maschile: a Trieste si assegna il trofeo, con qualche mese di ritardo rispetto alla programmazione iniziale, che prevedeva la disputa dell’evento in Arabia Saudita nel cuore dell’autunno. Si preannuncia un confronto particolarmente appassionante e avvincente tra le prime due classificate della regular season della Superlega, che si è conclusa pochi giorni fa e che ha delineato il tabellone dei playoff scudetto.

I Campioni del Mondo e d’Europa si presenteranno all’appuntamento dopo aver travolto la spuntata Trento con un secco 3-0 nella semifinale disputata ieri pomeriggio nel capoluogo giuliano, mentre i detentori della Coppa Italia sono riusciti a regolare Civitanova per 3-1 dopo due set iniziali decisi ai vantaggi. I Block Devils inseguiranno la quarta Supercoppa Italiana consecutiva (la settimana della propria storia), mentre gli scaligeri avranno la possibilità di battagliare per il titolo per la prima volta nella propria storia.

Il palleggiatore Simone Giannelli trascinerà Perugia, affidandosi in particolar modo all’opposto Wassim Ben Tara e agli schiacciatori Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk, mentre al centro giocheranno Roberto Russo e Federico Crosato. Verona avrà dalla sua i formidabili attaccanti Noumory Keita e Darlan Souza diretti da Micah Christenson, il quale potrà avvalersi anche del martello Francesco Sani (o di Rok Mozic), dei centrali Lorenzo Cortesia e Aleksandar Nedeljkovic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Verona, finale della Supercoppa Italiana di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play e VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY OGGI

Domenica 1° marzo

Ore 15.00 Rana Verona vs Sir Susa Scai Perugia – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA VERONA-PERUGIA, SUPERCOPPA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.