Perugia si libera dalla trappola di Monza e vola sul 2-0 nei quarti scudetto, Giannelli e Russo in cattedra

Perugia è uscita vittoriosa dalla morsa di una scatenata Monza, che ha confezionato la prestazione più bella di questa annata agonistica e che ha teso una brillante trappola ai Campioni del Mondo, impensierendoli per oltre due ore di gioco e trascinandoli fino al tie-break nella gara-2 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley maschile. Sulla lunga distanza è emerso il maggior tasso tecnico dei Block Devils, che in trasferta hanno sudato ben più del previsto e che hanno dovuto dare fondo a molte energie per guadagnarsi una vittoria preziosissima.

I Campioni d’Europa hanno saputo rimontare da 1-0 e 2-1, issandosi così sul 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite: i rossoneri sono a un solo successo dalla qualificazione alla semifinale per il tricolore, da disputare contro la vincente del testa a testa tra Piacenza e Modena (1-1). I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti si sono imposti per 3-2 (22-25; 25-23; 21-25; 25-19; 15-11), indirizzando definitivamente il confronto quando sono volati dal 5-4 al 9-5 nel parziale decisivo e regalandosi la prima chance di passare il turno in occasione della gara-3 in programma mercoledì 18 marzo di fronte al proprio pubblico.

Il palleggiatore Simone Giannelli (3 punti) ha fatto leva sull’opposto Wassim Ben Tara (15 punti), sullo schiacciatore Kamil Semeniuk (22) e sul centrale Roberto Russo (16). Il martello Oleh Plotnkytskyi (3) ha lasciato spazio dopo i primi due set a Donovan Dzavoronok (9), da annotare le 8 marcature del centrale Sebastian Solé, gran lavoro del libero Massimo Colaci. A Monza non sono bastati il bomber Erik Roehrs (14), un dinamitardo Diego Frascio (27 punti), un tonico Zhasmin Velichkov (17) e l’instancabile centrale Thomas Beretta (10).