Volley femminile, partono le semifinali scudetto: Scandicci-Milano e Conegliano-Novara accendono i playoff

La corsa allo scudetto della Serie A1 Tigotà di volley femminile entra nel vivo con le semifinali dei play-off, che si disputano al meglio delle cinque partite: passerà in finale la squadra capace di conquistare tre vittorie. Gara1 promette subito spettacolo con due sfide di altissimo livello, tra alcune delle formazioni più forti del panorama europeo. La prima semifinale si gioca sabato 14 marzo alle 20.30 al Pala BigMat di Firenze, dove la Savino Del Bene Scandicci ospita la Numia Vero Volley Milano. Una sfida che negli ultimi anni è diventata una vera e propria classica del campionato italiano e che anche in questa stagione ha regalato confronti molto combattuti.

I precedenti stagionali raccontano infatti di un perfetto equilibrio: nella gara di andata di regular season fu Scandicci a imporsi 3-0, mentre nel ritorno di febbraio Milano si è presa la rivincita con lo stesso punteggio, confermando il livello molto simile delle due squadre.

La formazione toscana arriva a questa semifinale con il morale alto dopo la netta vittoria per 3-0 contro il Fenerbahce nell’andata dei quarti di finale di Champions League, risultato che ha rafforzato le ambizioni della squadra guidata da Massimo Barbolini anche in chiave europea. L’incognita principale riguarda però le condizioni dell’alzatrice titolare Maja Ognjenovic, alle prese con un problema fisico che potrebbe costringerla a saltare la gara inaugurale della serie. Un’assenza che, se confermata, potrebbe pesare nella gestione dei momenti chiave della partita.

Milano arriva invece da una settimana complicata dopo la sconfitta casalinga per 2-3 contro il Vakifbank Istanbul nell’andata dei quarti di Champions League, una gara che ha lasciato qualche rimpianto ma anche segnali incoraggianti. In vista della semifinale di campionato dovrebbe tornare pienamente disponibile la schiacciatrice Jordan Thompson Lanier, che non era partita titolare nella sfida europea e che rappresenta una delle principali armi offensive della squadra lombarda.

L’altra semifinale si disputa domenica 15 marzo alle 17.15 al Palaverde di Villorba, dove la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano affronta la Igor Gorgonzola Novara in un confronto che mette di fronte due delle società più titolate degli ultimi anni. I precedenti stagionali sorridono nettamente alle campionesse d’Italia in carica. Conegliano ha infatti vinto tutti e tre gli scontri diretti disputati nel corso della stagione, imponendosi 3-0 all’andata in campionato a Novara, 3-1 al ritorno e ancora 3-0 nella semifinale di Coppa Italia.

Le venete arrivano alla semifinale nel pieno della fiducia dopo il successo per 3-0 sul campo dello Zeren Ankara nell’andata dei quarti di finale di Champions League, una prestazione che ha confermato la solidità e la profondità del roster guidato da Daniele Santarelli. Conegliano continua a rappresentare la squadra da battere, grazie a un sistema di gioco ormai collaudato e a una qualità complessiva che pochi club in Europa possono vantare.

Novara, dal canto suo, ha avuto più tempo per preparare questa serie dopo l’eliminazione nei quarti di Champions League proprio contro Scandicci, arrivata due settimane fa. La squadra piemontese ha però reagito subito in campionato, superando Chieri nei quarti di finale dei play-off in due partite e guadagnandosi l’accesso alla semifinale.