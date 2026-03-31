Perugia-Guaguas, notte da dentro o fuori: c’è la final four di Champions a Torino nel mirino

Il primo momento decisivo della stagione europea è arrivato per la Sir Sicoma Monini Perugia, che mercoledì alle 20.30 al PalaBarton affronta il Guaguas Las Palmas nel ritorno dei quarti di finale di CEV Champions League, con in palio un posto nella Final Four di Torino. Il 3-2 conquistato all’andata in Spagna offre agli umbri un vantaggio importante ma non decisivo. La situazione è chiara: una vittoria con qualsiasi punteggio qualifica Perugia, mentre una sconfitta al tie-break porterebbe al golden set. In caso di ko per 3-0 o 3-1, invece, sarebbe il Guaguas a festeggiare l’accesso alla fase finale.

Accanto agli aspetti tecnici e al valore della posta in palio, la sfida propone anche un incrocio ricco di significati e storia recente del volley italiano: quello con Osmany Juantorena, grande protagonista del Guaguas e volto ben noto al pubblico di Perugia. Il fuoriclasse cubano naturalizzato italiano, dopo anni difficili segnati da problemi fisici, è tornato protagonista ad altissimo livello, diventando uno dei riferimenti offensivi della formazione spagnola.

Per Juantorena si tratta quasi di un ritorno a casa, ma soprattutto di una nuova sfida contro una rivale affrontata infinite volte in carriera. Con le maglie di Trento e Civitanova, infatti, lo schiacciatore ha incrociato spesso Perugia in finali scudetto, semifinali e sfide europee, lasciando il segno con prestazioni di altissimo profilo. Un duello che ha segnato un’epoca recente della Superlega e che ora si rinnova su un palcoscenico internazionale. Il Guaguas arriva all’appuntamento forte di una stagione di grande livello: primo posto nella regular season del campionato spagnolo con 20 vittorie e 2 sconfitte, la squadra allenata da Sergio Miguel Camarero ha dimostrato solidità e continuità, guadagnandosi i favori del pronostico anche nei playoff nazionali, dove affronterà Almeria.

Perugia, dal canto suo, si presenta con fiducia e ambizioni elevate. Dopo aver dominato la regular season di Superlega, la squadra di Angelo Lorenzetti ha superato Monza in tre gare nei quarti di finale, conquistando la semifinale e confermando la propria solidità. Un percorso che testimonia la profondità del roster e la capacità di gestire i momenti chiave.

I precedenti stagionali sorridono agli umbri, ma raccontano anche di partite sempre combattute: 3-2 in Spagna e 3-1 al PalaBarton nella fase a gironi, risultati che evidenziano una superiorità tecnica ma anche la capacità del Guaguas di restare in partita fino alla fine. La formazione iberica è guidata da Sergio Miguel Camarero che si affida in cabina di regia a Miguel Angel De Amo, 40 anni, giramondo del volley, alla quarta stagione a Las Palmas, al suo fianco c’è il 34enne bulgaro Dobromir Dimitrov, proveniente dal Neftochimic Burgas ma vecchia conoscenza del campionato italiano con esperienze a Perugia, Taviano e Ortona. L’opposto è il brasiliano Francisco Wallysson Souza, alla terza stagione nelle file del Guaguas, in Italia a Santa Croce cinque anni fa. La riserva è lo spagnolo Augusto Colito Lopes, 28 anni, proveniente dalkla squadra rumena del CSM Corona Brașov.

In banda i titolari sono il nazionale argentino Nicolas Bruno, 36 anni, ex Ortona, al terzo anno in forza al Guaguas e la vera star della squadra, l’azzurro Osmany Juantorena, che in Italia ha lasciato il segno un po’ ovunque, in particolare a Trento e Civitanova, e si sta prendendo belle soddisfazioni in Spagna. In panchina ci sono lo spagnolo Jorge Almansa Martínez, 34 anni, alla quinta stagione nelle file del las Palmas, e il belga Tomas Rousseaux, 31 anni, proveniente lo scorso anno dal club saudita dell’Al-Ittihad ma con un passato in Italia prima con Monza e poi con Modena.

I centrali titolari sono il 33enne capoverdiano Hélder Spencer, proveniente dal campionato francese, in particolare dal Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique e l’argentino Martín Ramos, 34 anni, alla terza stagione nelle file del Las Palmas. In panchina ci sono il 32enne Jean Pascal Diedhiou Diatta, 32 anni, arrivato due anni fa dal Club Voleibol Melilla e Elio Montesdeoca Santana, 20 anni, prelevato lo scorso anno dal CyL Palencia 2024. Il libero titolare è Unai Larrañaga Ledo, 25 anni, alla terza stagione a Las Palmas e il secondo libero è il 19enne Ezequiel Pérez Figueroa, anche lui alla terza stagione a Las Palmas.