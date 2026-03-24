Perugia suda freddo alle Canarie, soffre Juantorena e vince al tie-break. Passo avanti in Champions League

Perugia ha dovuto sudare più del previsto per sconfiggere il sempre più sorprendente Guaguas Las Palmas, grande rivelazione della Champions League 2026 di volley maschile. Dopo aver avuto la meglio nei primi due set, i Campioni del Mondo hanno subito la rimonta della compagine spagnola e sono stati costretti al tie-break, riuscendo ad avere la meglio soltanto nella frazione decisiva in occasione dell’andata dei quarti di finale della massima competizione continentale.

Nel replay di un incontro già visto disputato nella fase a gironi, i Block Devils si sono fatti sorprendere ancora una volta dagli iberici prima di chiudere i conti per 3-2 (25-23; 25-19; 21-25; 23-25; 15-) dopo due ore e mezza di autentica battaglia. I Campioni d’Europa si sono meritati un tesoretto e hanno compiuto un passo verso la qualificazione alla Final Four, ma per meritarsi l’approdo tra le quattro grandi del Vecchio Continente bisognerà vincere anche la sfida di ritorno prevista settimana prossima al PalaBarton oppure perdere per 3-2 e poi aggiudicarsi il golden set di spareggio.

Il palleggiatore Simone Giannelli ha mandato in doppia cifra tutti i compagni di squadra; l’opposto Wassim Ben Tara (28 punti, 3 muri, 3 ace, 47% in attacco), gli schiacciatori Kamil Semeniuk (13 punti, 2 ace) e Oleh Plotnytskyi (20 punti, 2 muri, 57% in fase offensiva), i centrali Roberto Russo (14 punti, 5 muri) e Federico Crosato, il libero Massimo Colaci ha chiuso con il 59% in ricezione.

L’eterno Osmany Juantorena si è scatenato tra le fila del Guaguas, mettendo a segno 14 punti, in doppia cifra anche l’opposto brasiliano Bezerra “Walla” (20 punti), grande prova del martello belga Tomas Rousseaux (12), ottimi i centrali Martin Ramos (14) e Helder Mendes (15) sotto la regia dello spagnolo Miguel Angel De Amo.

LA CRONACA DI LAS PALMAS-PERUGIA

Avvio di partita equilibrato (7-8), poi Ben Tara sale in cattedra con due perentorie staffilate e Plotnytskyi piazza il diagonale del +4 (11-7). I Block Devils sono chiamati ad arginare Bruno e Juantorena (14-12), un primo tempo di Ramos e un vincente di Walla consentono agli spagnoli di portarsi a una sola lunghezza di distacco (14-15). Un errore di Ramos e il muro di Russo su Walla rilanciano i rossoneri (17-14), che poi allungano sul 20-16 con un mani fuori di Ben Tara. Rousseaux e Juantorena non demordono (19-21), Semeniuk viene murato e gli umbri vanno in difficoltà (20-21). Inizia una serrata lotta punto a punto fino al 23-22, quando Bruno sbaglia il servizio: due set-point per i Campioni d’Europa, Ramos annulla il primo con un primo tempo e poi ci pensa Plotnytskyi a chiudere i conti.

Il secondo parziale prende subito la via di Perugia: tocco di fino di Plotnytskyi, diagonale di Ben Tara, muro su Juantorena ed errore della Pantera per il 5-1. I Campioni d’Europa conservano il margine (8-4 con l’ace di Ben Tara) e poi allungano sfruttando un errore in diagonale di Walla e l’ace di Semeniuk (11-5), Ben Tara si fa vedere con due pregevoli attacchi (17-10) e sul 20-14 possono nei fatti scorrere i titoli di coda. Ci pensa Crosato con un primo tempo a marcare il punto che vale il 2-0 e che semplifica il cammino della favorita della vigilia.

Il Las Palmas prova il tutto per tutto nella terza frazione e tenta una fuga: ace di Ramos, primo tempo di Spencer, errori di Plotnytskyi e Ben Tara per il 10-6. L’ucraino si riscatta prontamente con tre stoccate impeccabili e il muro di Russo su Walla sancisce il pareggio a quota 10. Si arriva sul 13-13, quando Perugia passa in vantaggio per merito di Crosato, capace di mettere a segno due punti che valgono il break (15-13). Ramos e Walla frenano gli umbri (15-15), si lotta punto a punto e sul 18-18 sono gli spagnoli a mettere la testa avanti grazie a un errore di Ben Tara, Giannelli viene murato due volte di fila e Spencer firma il 22-18 in primo tempo. Perugia non recupera e si va al quarto set.

Il quarto set viaggia sul filo del cambio palla fino al 21-21, quando Juantorena si scatena con un muro su Ben Tara e un vincente di pregevole fattura (23-21). Il bomber di Perugia riporta i Block Devils a -1, poi è il momento di Spencer che con due primi tempi chiudere i conti e spedisce la contesa al tie-break. Sul 4-5 Semeniuk mura Walla, poi diagonale di Ben Tara e ace di Plotnytskyi (8-4). Juantorena prova a tenere botta, Spencer si fa sentire, si arriva sul 13-14 e una parallela di Ben Tara permette a Perugia di vincere.