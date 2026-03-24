Perché Sinner-Michelsen inizierà in ritardo: si andrà ben oltre l’orario originario

Jannik Sinner affronterà Alex Michelsen agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami: dopo aver superato con disinvoltura i primi due turni sul cemento statunitense, il fuoriclasse altoatesino se la dovrà vedere con l’insidioso padrone di casa, che ha superato in tre set il britannico Cameron Norrie e il cileno Alejandro Tabilo. L’azzurro partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare questo impegno se vorrà proseguire la propria avventura negli USA dopo aver vinto il Masters 1000 di Indian Wells.

Il programma prevede che il confronto tra Sinner e Michelsen sia il terzo match di giornata sul Campo Centrale a partire dalle ore 17.00 e che non inizi prima delle ore 21.00, ma bisognerà aspettare ben oltre quell’orario per assistere all’impegno del nostro portacolori. La partita delle ore 17.00 tra il ceco Jiri Lehecka e lo statunitense Taylor Fritz è andata per le lunghe: è stato necessario il terzo set e Lehecka ha vinto l’incontro alle ore 19.35.

Al termine del confronto e di una dovuta pausa di qualche minuto inizierà il match femminile tra la canadese Mboko e la ceca Muchova. Soltanto al termine di questa partita, toccherà a Sinner: va da sé che un inizio effettivo alle ore 21.00 è praticamente impossibile, bisognerà vedere quanto durerà il braccio di ferro tra Mboko e Muchova, incominciato alle ore 19.55.