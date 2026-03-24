Puppo: “Sinner non va volentieri a Madrid per un motivo. Pensa bene alle parole per evitare questioni”

Nel consueto appuntamento sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania, condotto da Dario Puppo, il giornalista di Eurosport ha fatto un pronostico sul prossimo match di Jannik Sinner a Miami e del cammino complessivo nel torneo, parlando anche della possibile programmazione dell’azzurro sulla terra rossa europea.

Il pronostico per il match degli ottavi soprattutto in virtù di quanto visto al terzo turno: “Sinner sa fare tutto meglio rispetto a Michelsen, io penso finisca 6-4 6-3. Non vedo come Sinner possa andare in difficoltà. E’ vero che viene da una partita strana contro Moutet, quindi deve rimettersi in palla. Ieri Sinner ha giocato una partita in cui si è messo al livello di Moutet. A rete c’è stato 25 volte ed ha vinto il 65% dei punti, vincendo anche dei punti divertenti e facendo un po’ lui il Moutet. Questa è stata la cosa piacevole della partita“.

Sinner è sempre molto attento nelle parole che utilizza: “C’è una cosa da ricordare: dopo la positività al Clostebol sa benissimo che le dichiarazioni che fa devono essere sempre un po’ pensate. Non vuole finire in situazioni in cui di nuovo possano tirare fuori questioni, vuole proprio evitare polemiche“.

La programmazione dell’azzurro ed il possibile cammino a Miami: “Io penso che per Sinner abbia senso giocare Montecarlo. Se proprio deve fare una rinuncia, allora può essere Madrid, così prepara bene Roma e Parigi. A Madrid Jannik non va tanto volentieri per la questione dell’allergia. Se stesse bene, tra quelli rimasti in tabellone è Cerundolo quello che può dare più fastidio a Sinner“.