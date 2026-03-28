Perché la Sprint Race di MotoGP inizia in ritardo? Nuovo orario ad Austin: cos’è successo e programma

La Sprint Race del GP degli USA sarebbe dovuta iniziare alle ore 21.00 italiane di sabato 28 marzo, ma il programma sul circuito di Austin è in ritardo e così la gara veloce di questa tappa del Mondiale MotoGP scatterà alle ore 21.10. Un rinvio di dieci minuti reso necessario per quanto successo nelle categorie minori e che dunque obbligherà gli appassionati ad attendere per gustarsi la prova in Texas nel corso di questa prima serata del sabato.

Una bandiera rossa sventolata nel Q1 delle qualifiche della Moto2 ha costretto gli organizzatori a rivedere in maniere minima la programmazione. All’orizzonte dieci giri che si preannunciano particolarmente avvincente e appassionati: sembra regnare l’equilibrio in Texas e c’è grande curiosità per vedere come si svilupperà la gara che dura poco più di venti minuti.

Fabio Di Giannantonio scatterà dalla pole position davanti a Marco Bezzecchi (leader della classifica generale) e a Pedro Acosta, mentre Francesco Bagnaia aprirà la seconda fila e Marc Marquez sarà costretto a risalire la china dalla sesta piazzola. Di seguito il nuovo calendario della Sprint Race del GP degli USA della MotoGP.

NUOVO CALENDARIO SPRINT RACE GP USA MOTOGP 2026

Sabato 28 marzo

Ore 21.10 Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

PROGRAMMA SPRINT RACE GP USA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, per gli abbonati.

Diretta streaming: tv8.it, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.