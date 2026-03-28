MotoGP oggi, GP USA 2026: orari qualifiche e Sprint, tv, programma, streaming

Sabato 28 marzo sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Austin (USA) si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 10 tornate.

In MotoGP il discorso è decisamente aperto. Lo spagnolo Marc Marquez ha in questo circuito uno dei suoi feudi e l’obiettivo per lui è provare a invertire la tendenza. Tuttavia, il pilota della Ducati se la dovrà vedere dai rivali dell’Aprilia particolarmente performanti. Marco Bezzecchi, Jorge Martin e Ai Ogura hanno mostrato un grande potenziale. Cercherà di unirsi alla festa Francesco Bagnaia, senza sottovalutare l’iberico Pedro Acosta (KTM).

Il sabato del round di Austin sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche delle tre classi che la Sprint Race della MotoGP, mentre le libere saranno coperte in esclusiva dai canali di Sky Sport.

Il day-2 potrà essere interamente seguito anche in streaming sull’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), sulla piattaforma a pagamento NOW e in chiaro sul sito internet TV8.it, limitatamente alle qualifiche delle tre categorie e alla Sprint Race della massima cilindrata. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dello schedule texano.

MOTOGP IN TV

Sabato 28 marzo (orari italiani)

Ore 14.40 Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport Uno (201)

Ore 15.25 Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport Uno (201)

Ore 16.10 MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport Uno (201)

Ore 16.50 MotoGP, Qualifiche – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport Uno (201)

Ore 18.45 Moto3, Qualifiche – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport Uno (201)

Ore 19.40 Moto2, Qualifiche – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport Uno (201)

Ore 21.00 MotoGP, Sprint – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport Uno (201)

PROGRAMMA GP USA MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutti gli eventi, per gli abbonati; TV8 per le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go e NOW per tutti gli eventi, per gli abbonati; tv8.it per le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MOTOGP SU TV8

Sabato 28 marzo

Ore 16.50 MotoGP, Qualifiche – Diretta tv in chiaro

Ore 18.45 Moto3, Qualifiche – Diretta tv in chiaro

Ore 19.40 Moto2, Qualifiche – Diretta tv in chiaro

Ore 21.00 MotoGP, Sprint – Diretta tv in chiaro