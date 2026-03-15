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Pelizzari esce nella seconda manche dello slalom standing, De Silvestro è decimo nello slalom sitting alle Paralimpiadi
L’intenso programma di sci alpino alle Paralimpiadi si conclude con le gare dello slalom dedicate alle diverse categorie. L’Italia chiude la sua rassegna con lo splendido oro di Giacomo Bertagnolli, ma resta fuori dal podio nelle categorie sitting e standing accontentandosi di piazzamenti nelle prime dieci posizioni di Davide Bendotti, Luca Palla e René de Silvestro. Grande rammarico per l’uscita nella seconda discesa di Federico Pelizzari.
Nella categoria standing Aleksei Bugaev, già primo a metà gara, conquista il titolo paralimpico con il tempo di 1:28.55. L’atleta russo precede il neozelandese Adam Hall, secondo con un distacco di 2.83 dopo aver rimontato dalla quarta posizione ottenuta a metà gara. Lo svizzero Robin Cuche risale dalla sesta posizione ed è medaglia di bronzo con un distacco di 3.18.
Grande delusione in casa Italia per Federico Pelizzari che, dopo aver stabilito il secondo tempo nella prima run con 47”05, esce nella seconda discesa. Davide Bendotti, il migliore degli azzurri, chiude ottavo con un distacco di 6.46 e precede il compagno di squadra Luca Palla, nono a 7.72.
Nella categoria sitting l’olandese Jeroen Kampschreur, già al comando a metà gara, vince l’oro con il tempo di 1:29.72 davanti al norvegese Jesper Pedersen, secondo con un ritardo di 1.39. Completa il podio, con la medaglia di bronzo, il giapponese Takeshi Suzuki, terzo a 1.58 dal vincitore. René de Silvestro, unico azzurro in gara, termina decimo con un ritardo di 5.64 dal vincitore.