Sci alpino, sono 19 gli azzurri qualificati alle finali di Coppa del Mondo di Lillehammer

L’Italia ha qualificato nel complesso 19 azzurri alle finali di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, in programma dal 19 al 25 marzo a Lillehammer, in Norvegia: hanno diritto alla partecipazione i primi 25 classificati delle graduatorie di specialità, i campioni olimpici, i vincitori dei Mondiali Juniores e tutti gli atleti con più di 500 punti in classifica generale.

Nel settore maschile l’Italia qualifica 9 atleti: in discesa Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse, Benjamin Alliod e Christof Innerhofer, in superG Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer e Guglielmo Bosca, in gigante Alex Vinatzer, in slalom Alex Vinatzer e Tommaso Sala.

Nel comparto femminile sono qualificate 10 azzurre: in discesa Laura Pirovano, Sofia Goggia, Nicol Delago, Elena Curtoni e Nadia Delago, in superG Sofia Goggia, Elena Curtoni, Laura Pirovano, Roberta Melesi ed Asja Zenere, in gigante Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere, Laura Pirovano ed Anna Trocker, in slalom Lara Della Mea, Martina Peterlini ed Anna Trocker.

IL PROGRAMMA DELLE FINALI

Gio. 19/03/26 – Coppa del Mondo – 1a prova DH maschile Kvitfjell (Nor) – ore 10.45

Gio. 19/03/26 – Coppa del Mondo – 1a prova DH femminile Kvitfjell (Nor) – ore 12.30

Ven. 20/03/26 – Coppa del Mondo – 2a prova DH maschile Kvitfjell (Nor) – ore 10.45

Ven. 20/03/26 – Coppa del Mondo – 2a prova DH femminile Kvitfjell (Nor) – ore 12.30

Sab. 21/03/26 – Coppa del Mondo – DH maschile Kvitfjell (Nor) – ore 10.45, diretta tv Rai Due e Eurosport

Sab. 21/03/26 – Coppa del Mondo – DH femminile Kvitfjell (Nor) – ore 12.30, diretta tv Rai Due e Eurosport

Dom. 22/03/26 – Coppa del Mondo – DH femminile Kvitfjell (Nor) – ore 10.45, diretta tv Rai Due e Eurosport

Dom. 22/03/26 – Coppa del Mondo – DH maschile Kvitfjell (Nor) – ore 12.30, diretta tv Rai Due e Eurosport

Mar. 24/03/26 – Coppa del Mondo – GS maschile Hafjell (Nor) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv Rai Due e Eurosport

Mar. 24/03/26 – Coppa del Mondo – SL femminile Hafjell (Nor) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv Rai Due e Eurosport

Mer. 25/03/26 – Coppa del Mondo – GS femminile Hafjell (Nor) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv Rai Due e Eurosport

Mer. 25/03/26 – Coppa del Mondo – SL maschile Hafjell (Nor) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv Rai Due e Eurosport