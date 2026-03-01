Paul Seixas domina la Ardéche Classic 2026: “Faccio fatica a crederci”

Il francese Paul Seixas si conferma uno dei protagonisti più attesi in questo inizio di stagione. Il giovane transalpino domina la Ardéche Classic 2026 e chiude in trionfo infliggendo un distacco di 1’48” al trio formato da Jan Christen della UAE Team Emirates-XRG, dal francese Lenny Martinez della Bahrain-Victorious e dall’americano Matteo Jorgenson del Team Visma | Lease a Bike.

L’analisi tattica della gara: “Con la squadra avevamo previsto di attaccare in quel punto dandoci come obiettivo di creare un gruppetto di cinque o sei uomini al massimo. Mi sentivo incredibilmente bene oggi. Mi sono ritrovato con Jorgenson e inizialmente pensavo stesse bluffando, visto che non mi stava dando nessun cambio“.

L’analisi del momento chiave della gara e la scelta del momento per sferrare l’attacco decisivo: “Sulla salita, quando ho impostato il ritmo perché gli altri non potessero rientrare, ho visto che non riusciva a starmi dietro, quindi sono partito da solo”.

La gioia per un trionfo in cui non sono mancati i momenti di difficoltà: “È stata dura, specialmente a Val d’Enfer in cui ho fatto fatica, ma mi sono imposto di mantenere il ritmo. Ho pensato alla mia famiglia al traguardo, era il compleanno di mio papà. È stato pazzesco, ho fatto fatica a crederci. È stata una giornata pazzesca e il team ha fatto un gran lavoro”