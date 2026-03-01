Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Jonathan Milan sfida Philipsen

Dopo il dominio di ieri timbrato Mathieu van der Poel nel primo antipasto della Campagna del Nord, oggi si prosegue in terra belga con la Kuurne – Brussel – Kuurne giunta alla sua edizione numero 78. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, favoriti e programma.

LA DIRETTA LIVE DELLA KUURNE-BRUXELLES-KUURNE DALLE 12.00

Dove vedere in tv la Kuurne-Bruxelles-Kuurne? Non ci sarà diretta tv mentre lo streaming sarà visibile su Rai Play Sport 1 e per gli abbonati su Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale della corsa per non perdere neanche un aggiornamento.

PERCORSO KUURNE-BRUXELLES-KUURNE 2026

Il percorso della Kuurne-Burxelles-Kuurne rimarca quello dell’edizione precedente, con la classica partenza a Kortrijk (il chilometro 0 sarà posto a Kuurne) ed il ritorno dopo 194,9 chilometri sempre impegnativi. I corridori dovranno in totale affrontate cinque settori in pavé e tredici muri, tutti concentrati nei primi tre quarti della corsa. Si parte dopo pochi chilometri con il Tiememberg (1.4 km a 3,6% di pendenza media), seguito da Volkegemberg (pavé) e dal Lepelstraat. Poi si proseguirà nella parte centrale con Bossenaartsrat, Berg Ten Houte e La Houppe. Gli ultimi due muri prima della parte finale saranno la Côte du Trieu (1.1 km al 7,2% di pendenza media) ed il Klusberg (1.1 km al 5,9% di pendenza media). Da qui la strada non salirà più e si affronterà un lungo tratto, intervallato solo dal tratto in pavé di Beerbosstraat, che porterà al primo passaggio a Kuurne. Poi gli ultimi quattordici chilometri nei quali ci si giocherà la vittoria.

FAVORITI

La presenza di Mathieu van der Poel oggi non è annunciata, salvo sorprese, anche se il neerlandese più difficilmente potrà fare la differenza rispetto a ieri. In casa Alpecin-Premier Tech il capitano sarà Jasper Philipsen a caccia ancora della prima vittoria del 2026, lui che è campione uscente su queste strade. Vista la volata finale prevista l’avversario più ostico potrebbe essere il nostro Jonathan Milan (Lidl-Trek), reduce da un super UAE Tour. Occhio anche al francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ed al britannico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) che in caso di sprint di gruppo possono far male.

PROGRAMMA KUURNE-BRUXELLES-KUURNE 2026

Domenica 1 marzo (194.9 chilometri)

Orario di partenza: 12.25

Orario di arrivo stimato: 17.00

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA KUURNE-BRUXELLES-KUURNE 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 (dalle 15.00), Discovery Plus, Eurosport 2 (dalle 14.30), DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport