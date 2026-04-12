Seixas si gode il trionfo al Giro dei Paesi Baschi: “Chiudere con tre tappe e la generale è magnifico”

Paul Seixas conclude da autentico dominatore l’edizione 2026 del Giro dei Paesi Baschi. Il giovane corridore francese termina la corsa spagnola con tre tappa vinte e la conquista della classifica generale. L’alfiere della Decathlon CMA CGM chiude con un vantaggio di 2’30” sul tedesco Florian Lipowitz della Red Bull – BORA – hansgrohe e 2’33” sul norvegese Tobias Johannessen della Uno-X Mobility. Il transalpino, alla sesta vittoria stagionale in tredici giorni di gara, è il più giovane di sempre a trionfare nel Giro dei Paesi Baschi.

L’analisi di una combattuta ultima tappa: “Incredibile vincere, soprattutto considerando com’è andata l’ultima giornata. Mi sentivo ancora benissimo. Poi, la mia squadra ha fatto un lavoro straordinario tenendomi nella posizione giusta, fin quando non ho provato ad attaccare“.

La legittima soddisfazione per aver raggiunto un traguardo importante: ” Nel finale è iniziata la la battaglia e penso sia stata una giornata molto dura per tutti. Sono felice di aver portato a termine questa tappa e di essere riuscito a vincere la generale, oltre che tre tappe. È magnifico”.

La consapevolezza delle proprie capacità e le prospettive per il futuro: “So di poter competere con i migliori al mondo. In questa corsa alcuni non c’erano e altri hanno avuto problemi; quindi, non posso dire di essere fra i primi tre in questo momento. Penso di poter dire che posso giocarmi le mie carte con tutti i migliori e che posso avere ambizioni di un certo livello. Questo è ciò che conta di più”.