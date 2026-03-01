Giro di Sardegna 2026, la tappa di oggi Nuoro-Olbia: orari, tv, percorso, favoriti

Il Giro di Sardegna 2026 si appresta oggi a vivere la sua quinta ed ultima tappa. Domenica 1 marzo si terrà infatti la frazione che da Nuoro porterà sul traguardo di Olbia, incoronando il nuovo vincitore della 30esima edizione della corsa a tappe isolana. Ieri il grande protagonista è stato Filippo Zana, capace di trionfare in solitaria dopo un attacco nel finale.

L’italiano della Soudal Quick-Step si è così portato in prima posizione nella classifica generale, mettendosi in una posizione più che avvantaggiata per aggiudicarsi il Giro. Dietro di lui, a 46″ insegue il suo compagno di squadra Gianmarco Garofoli. Sembra ormai già delineata la classifica finale, visto il percorso non tortuoso dell’ultima frazione che terminerà probabilmente in volata.

Come vedere in tv il Giro di Sardegna? La quinta tappa del Giro di Sardegna 2026 sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport dalle 13:40. La corsa sarà trasmessa in streaming su RaiPlay, Discovery Plus, HBO Max ed anche sul canale YouTube della Lega Ciclismo Professionistico a partire dalle ore 13:40. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta.

PERCORSO

Quinta tappa abbastanza lunga che partirà da Nuoro e terminerà ad Olbia dopo 173.5 chilometri. Le uniche rilevanti difficoltà altimetriche si trovano all’inizio del percorso, quando si comincerà subito a salire verso Valico di Su Pradu (18.1 km al 2.1% di pendenza media). Da qui pian piano si inizierà a scendere verso la pianura che accompagnerà i corridori fino alla volata finale.

PROGRAMMA

Domenica 1 marzo Nuoro-Olbia (173.5 chilometri)

Orario di partenza: 10.50

Orario di arrivo stimato: 15.00

FAVORITI

Difficilmente vedremo arrivare la fuga di giornata; le squadre dei velocisti hanno già messo nel mirino quest’ultima frazione. Non c’è un grande favorito ma gli sprinter più in spolvero nelle tappe iniziali sono stati Davide Donati e Nicolò Garibbo. Attenzione però anche allo spunto di Gianmarco Garofoli, sempre pericoloso negli arrivi veloci.

DOVE VEDERE LA QUINTA TAPPA DEL GIRO DI SARDEGNA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle ore 13.40

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery Plus, HBO Max per abbonati. Canale YouTube della Lega Ciclismo Professionistico

Diretta Live testuale: OA Sport