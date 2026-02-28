Demi Vollering trionfa allo sprint nella Omloop Nieuwsblad. Paternoster in Top10

Inizia con un successo la stagione delle classiche di Demi Vollering. La campionessa olandese della FDJ United – SUEZ vince in volata la ventunesima edizione della Omloop Nieuwsblad, corsa in linea di 137,2 chilometri da Gent a Ninove, precedendo la sua compagna di fuga.

La campionessa europea attacca a quindici chilometri dalla fine sul Muur e precede alla sprint la polacca Kasia Niewiadoma senza lasciarle alcuna possibilità. Completa il podio Lorena Wiebes che vince la volata del gruppo ed è terza a ventuno secondi. Letizia Paternoster della Liv AlUla Jayco chiude in decima posizione ed è la migliore delle italiane.

La corsa entra nel vivo a poco meno di quaranta chilometri dalla conclusione. Escono dal gruppo la svizzera Elise Chabbey della FDJ United – SUEZ, Eleonora Camilla Gasparrini della UAE Team ADQ, la lussemburghese Nina Berton della EF Education-Oatly e la norvegese Kamilla Aasebø della Uno-X Mobility.

Il quartetto tocca un vantaggio massimo di 1′ prima di essere raggiunte a sedici chilometri dal traguardo da Demi Vollering e da Franziska Koch (FDJ United – SUEZ) e da Letizia Borghesi (AG Insurance – Soudal Team). A quindici chilometri dalla conclusione l’olandese parte all’attacco, l’unica a seguirla è la polacca Kasia Niewiadoma della CANYON//SRAM zondacrypto.