Paul Seixas continua a stupire e domina la Faun-Ardeche Classic 2026

È il giovanissimo Paul Seixas il nuovo campione della Faun-Ardeche Classic 2026. Il talento francese classe 2006 continua a stupire tutti in questo inizio di stagione e si dimostra anche uomo da classiche. Il corridore della Decathlon ha preso il comando della corsa a circa 40 chilometri dal traguardo con un’azione di pura forza ed incontrastato ha proseguito verso il traguardo, firmando così la seconda vittoria in carriera da professionista nove giorni dopo la prima volta (Volta ao Algarve).

La corsa transalpina si è aperta con una lunga fuga di otto corridori. Gli attaccanti hanno insieme affrontato il primo giro del circuito, con il gruppo che ha sempre controllato il loro vantaggio. A 60 chilometri dalla conclusione c’è stata la prima accelerata grazie alla quale Eivind Broholt Fougner (Unibet Rose Rockets) e Theo Leveque (TotalEnergies) si sono portati in testa alla corsa.

Riassorbita l’azione dei due dopo il secondo passaggio sulla linea del traguardo, Paul Seixas ha preso il controllo della corsa con un attacco fulmineo a cui hanno resistito solo Jan Christen (UAE), Matteo Jorgenson (Visma) e Lenny Martinez (Bahrain-Victorious). A 40 chilometri dal traguardo Seixas si è messo nuovamente in proprio, lasciandosi dietro tutti gli avversari e proseguendo da solo fino all’arrivo di Guilherand-Granges.

Dietro le posizioni si sono rimescolate verso la fine della corsa ed è stato Lenny Martinez a conquistare la seconda piazza firmando la doppietta francese (+1’48”). Terzo Jorgenson, quarto Christen, beffati in volata. Sesta posizione per uno splendido Davide Piganzoli, con un distacco di 2’18” dalla vetta.