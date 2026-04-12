Paul Seixas riporta la Francia a vincere una gara a tappe WorldTour dopo quasi diciannove anni

Quella di ieri e stata una giornata storica non solo per Paul Seixas, ma per tutta la Francia ciclistica. Il talento cristallino della Decathlon CMA CGM, con il successo nel Giro dei Paesi Baschi, ha infatti posto fine a un lungo digiuno di vittorie di corridori transalpini nelle brevi corse a tappe del WorldTour, che durava da quasi vent’anni.

L’ultimo corridore francese a conquistare una corsa di una settimana appartenente al calendario del principale circuito UCI era stato infatti Christophe Moreau, che il 17 giugno del 2007 aveva conquistato la classifica finale del Giro del Delfinato.

Da allora sono trascorsi precisamente 18 anni, 9 mesi e 25 giorni, un lasso temporale nel corso del quale si sono disputate 264 gare a tappe WorldTour, corse che sono state vinte da corridori provenienti da ventisei nazioni diverse. L’auspicio è che quello di ieri possa essere solo l’inizio di una nuova fase storica.

L’attesa diventa poi decisamente più lunga se si pensa ai tre Grandi Giri. Gli ultimi successi di corridori transalpino sono infatti datati 1989 al Giro d’Italia con Laurent Fignon , 1985 al Tour de France con il leggendario Bernard Hinault e 1995 alla Vuelta di Spagna con Laurent Jalabert.

Seixas ha battuto inoltre un record di precocità. Il francese è infatti il più giovane dal secondo dopoguerra a conquistare una delle sette principali corse di una settimana: vincendo quest’ultima a 19 anni e 199 giorni, il transalpino ha fatto meglio anche di Giuseppe Saronni, che si impose alla Tirreno-Adriatico 1978 a 20 anni e 175 giorni.