Pattinaggio artistico a rotelle, nasce l’Artistic World Cup 2026: le prime informazioni

La stagione 2026 di pattinaggio artistico a rotelle sarà segnata da una novità importante. L’Artistic International Series, nota per essere la competizione itinerante che anticipa le gare più calde dell’annata sportiva, cambierà nome, chiamandosi semplicemente World Cup, o Coppa del Mondo per dirla in italiano. Una scelta decisa dalla World Skate per garantire maggiore copertura e visibilità mediatica ad una rassegna sempre più strutturata.

Come già accaduto in passato, l’evento sarà suddiviso in due tappe di qualificazione ed una finale. Si partirà nel mese di aprile a Buenos Aires, in Argentina, nei giorni che andranno dall’11 al 19. La venue sarà il Parque Olimpico de la Juventud.

Il secondo atto non sarà a Trieste così come successo in tempi recenti, bensì in Germania, precisamente nella mitica arena Olympia Eissport Zentrum di Garmisch-Partenkirchen dall’8 al 17 maggio. Le Finali, pianificate dall’1 al 7 giugno, andranno in scena invece nel nostro Paese, più precisamente a Cesena.

Le novità regolamentari prevedono l’introduzione per la prima volta degli atleti Cadet e Youth nel ranking mondiale. Programmato inoltre un taglio dallo short program al segmento più lungo, dove accederanno solo i migliori diciotto pattinatori individuali o in coppia. Confermata inoltre la last chance, in cui sarà data la possibilità di strappare in extremis un posto per la finale prima dell’inizio della gara in terra emiliana. A questo si aggiunge anche la possibilità di organizzare un weekend speciale riservato alle discipline dei Gruppi Show e Precision.