Pattinaggio artistico a rotelle: svelate date e sede dei Campionati Italiani 2026

Manca ancora poco alla partenza della stagione 2026 di pattinaggio artistico a rotelle. Si prospetta un’annata sportiva di grande importanza ed interesse, complice anche la presenza in calendario dei World Skate Games, il grande evento multisport che racchiude in un solo luogo, in questo caso Asunciòn (Paraguay), tutti i Campionati Mondiali delle discipline affiliate alla Federazione internazionale.

Come sappiamo, tra i principali metri di qualificazione per la rassegna iridata spiccano i Campionati Italiani, probabilmente la competizione più ostica dell’intero anno caratterizzata da un livello interno altissimo in tutte le specialità, dalla Solo Dance al singolo free passando per le coppie d’artistico e di danza. In tal senso, in occasione dell’ultimo Consiglio la Federazione Italiana Sport Rotellistici è stato approvato il calendario sportivo 2026, da cui si può desumere quale sarà la location della prova tricolore: Rimini.

Nello specifico, i segmenti delle categorie cosiddette selettive (cadetti, jeunesse, junior e senior) si svolgeranno dal 23 giugno all’11 luglio, dunque tre mesi prima dei World Skate Games, previsti dal 2 al 18 ottobre. Per conoscere la distribuzione delle varie categorie e specialità, sarà opportuno aspettare il comunicato ufficiale.

Le otto ruote tornano dunque nell’iconica località romagnola che, non a caso, in tempi recenti ha ospitato anche l’ultima edizione dei WSG nel 2024. Ricordiamo che, inoltre, proprio sulla pista di Rimini sono state scritte pagine di storia indelebili. Oltre alle innumerevoli meraviglie regalate dalla “specialità della casa”, ovvero le coppie, in quelle latitudini nel 2002 Luca D’Alisera atterrò per la prima volta un triplo axel completo di rotazione in una rassegna tricolore ufficiale, impresa replicata da pochi e fino a questo momento da nessuno con la stessa pulizia, almeno all’interno di una gara ufficiale.