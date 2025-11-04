Pattinaggio artistico a rotelle; le prime informazioni sulla stagione 2026. Tornano i World Skate Games

Dopo la maratona legata ai Campionati Mondiali 2025, si inizia a pianificare la stagione 2026 nel mondo del pattinaggio artistico a rotelle. Nonostante ancora non sia uscito un calendario di massima, ci sono diverse indicazioni che lasciano intuire quale sarà più o meno la tabella di marcia della prossima stagione che, tra l’altro, sarà caratterizzata dai World Skate Games, l’evento multisport che racchiude in un unico luogo tutte le discipline rotellistiche affiliate alla Federazione internazionale.

Come già noto, la quinta edizione della competizione da alcuni definita come “Le Olimpiadi delle rotelle”, si svolgerà in Sud America, nello specifico in quel di Asunciòn (Paraguay) dal 2 al 18 ottobre 2025. Questo ovviamente porterà anche ad una pianificazione mirata anche di tutte le fondamentali gare precedenti.

Come da tradizione, ad aprire le ostilità sarà il circuito Nazionale inline, suddiviso in quattro tappe inclusa una finale, che saranno rispettivamente Pieris (24-25 gennaio), Catania (14-15 febbraio), Bergamo (21-22 marzo) e Montesilvano (11-12 aprile). Attesa poi anche una novità riservata esclusivamente alle categorie selettive femminili (libero e solo dance), ovvero una prima fase dei Campionati Italiani che si dovrà svolgere entro il mese di maggio, in cui a partecipare saranno esclusivamente le atlete piazzatesi dal venticinquesimo al quarantottesimo posto del ranking nazionale.

A questi si aggiungono ovviamente anche gli impegni internazionali, contrassegnati in particolar modo dagli appuntamenti dell’Artistic International Series, le cui date non sono state ancora comunicate.