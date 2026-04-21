Pattinaggio artistico a rotelle, Madalena Costa dominante alla World Cup di Buenos Aires, successo per Rodriguez

Madalena Costa lascia subito il segno all’Artistic World Cup 2026 di pattinaggio artistico a rotelle appena conclusa in quel di Buonos Aires. Il fenomeno portoghese come da pronostico ha dominato in lungo ed in largo la prova femminile, scavalcando senza patemi quota 235 punti nel totale.

Solito monologo quello della lusitana che, dopo aver arpionato più di 90 punti nello short, ha confezionato un libero da 146.51 imbastito da cinque salti tripli ed un doppio axel, sbagliando fondamentalmente solo un triplo toeloop agganciato al triplo flip eseguito con caduta, arrivando quindi a 239.03. Secondo posto per la brasiliana Laura Olympo con 131.03 davanti all’argentina Lola Fernandez, terza con 117.40.

In campo maschile ad imporsi è stato invece Juan Rodriguez: il padrone di casa ha avuto la meglio in entrambi i segmenti precedendo con 204.62 il verdeoro Erik Leite, secondo con 189.13. Terzo poi l’altro rappresentante delle selezione albicsete Joaquin Franichevich che, con lo score di 169.41, ha beffato il nostro Noah Cavallini, quarto con 165.31.

Buoni segnali in campo Junior con il secondo posto ottenuto da Victoria Baldo, abile a mettere la bandierina sul podio nello short per poi tenere botta nel libero con il totale di 137.92. Successo invece per Paulina Ruiz Romero (157.69), mentre l’argentina Micaela Lopetegui si è accomodata sul gradino più basso con 132.65. Ottava Gloria Di Bella con 115.21.

Doppietta colombiana nelle coppie di danza con Jeshua Follec-Maria Munoz primi con 156.96 e Juan Pino-Hannah Castillo Plaza, secondi con 122.95. Il podio è stato poi completato da Luciano Prito-Malisa Abril Norro con 108.40. Ottima vittoria infine nelle coppie per Alessandro Bozzini-Gloria Di Bella, i quali hanno trionfato con 177.47 lasciando a debita distanza i brasiliani Lucas Carmona-Suzana Boso (119.40) e i colombiani Lenny Rodriguez-Aly Baron Supelano (115.85). La seconda tappa della World Cup si svolgerà a Friburgo nel mese di maggio.