Pattinaggio artistico a rotelle: tripletta nel sicro Senior ai Mondiali di Pechino! Tanti podi nell’ultima giornata

Dopo una lunghissima maratona vanno definitivamente in archivio i Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna andata in scena in Cina, precisamente nella capitale Pechino. Negli ultimi due giorni di competizioni come da tradizione a scendere in pista sono stati gli atleti facente parte della specialità Gruppi e Show e Precision, dove la compagine azzurra come di consueto non ha sfigurato.

La notizia migliore è arrivata dalla disciplina del sincronizzato Senior, in cui i nostri portacolori hanno messo a referto una fantastica tripletta. Il metallo più pregiato è andato al Monza Precision Team, capace di stampare 74.31 (40.40, 33.91) arginando i Sincro Roller, argento con 72.66 (40.03, 32.62) precedendo così i Precision Skate Bologna, terzi con il miglior tecnico del lotto ma rallentati da una piccola detrazione causata dai tempi di entrata/uscita dalla pista.

Buon bronzo nei piccoli gruppi con i Dejavu, i quali hanno ottenuto complessivamente 38.16 avvicinandosi così a quota 40, superata solo dai due team spagnoli As Cunit, trionfatori con 43.74, e CPA Tono, al posto d’onore con 42.15. Da segnalare poi la sesta piazza dei Diamante con 33.37.

Terzo posto anche nei Grandi Gruppi per i nostri ragazzi del Cristal Skating Team, bravi a guadagnare 36.61 cedendo il passo solo ai CPA Olot e al CPA Girona, rispettivamente primi e secondi con 41.84 e 38.64. Leggermente più staccati invece i Royal Eagles e gli Show Roller Team, quinti e sesti con 33.57 e 33.28.

Italia fuori dal podio invece nei quartetti Senior, complice la vittoria netta degli spagnoli Vortex, abili ad imporsi in entrambi i punteggi raggiungendo 69.44 (34.00, 34.44) facendo però la differenza nel riscontro delle componenti del programma. Argento per i lusitani Rolars4sk8, i quali sono rimasti in scia dei primi della classe guadagnando 67.18 (33.30, 34.38). Più indietro infine i colombiani Vento che, con 63.30 (31.17m 32.13), hanno letteralmente beffato i nostri Dejavu, costretti ad accontentarsi del quarto posto per appena sedici centesimi, come dimostra lo score di 63.26 (32.63, 30.63) complice una presa minore sulle components ed un QOE leggermente inferiore nei quattro elementi. Sesto posto infine per i Neovis con 58.70 (30.45, 28.25).

Splendidi i risultati anche dalla categoria Junior, con il Precision Skate Bologna che si è accaparrato il metallo più pregiato nel sincronizzato arrivando a quota 66.96 (36.03, 31.93) e scavando un solco profondo sui Royal Eagles, secondi con 58.86 (31.28, 28.28) beffando i tedeschi Roller Dreams, terzi con 58.20 (33.82, 26.88). Quarto invece il Precision Team Albinea con 54.56 (29.78, 24.78).

Applausi a scena aperta poi per i Magic Skate, Campioni Mondiali nei quartetti Junior con lo score di 48.62, due punti in più dei portoghesi Endless Troopers 1, argento con 46.75. Importante terza posizione inoltre per i brasiliani CRSG con 45.79, sesti invece i nostri Skate Stars (44.01). Nei gruppi show Junior Italia terza con i Division, i quali si sono attestati in zona 32.25 accomodandosi alle spalle degli iberici AS Cunit, primi con 35.67, e CPA Gondomar, secondi con 33.34. Quarto posto poi per gli Skate Stars (31.88), settimo per gli Hanami (25.60).

L’Italia saluta dunque la rassegna iridata con3 1 medaglie (11 ori, 12 argento e 8 bronzi), eguagliando così gli stessi numeri dei World Skate Games dello scorso anno.