Pattinaggio artistico, ufficializzati gli azzurri ammesi alle Finali della World Cup di Cesena

Tra pochi giorni si alzerà il sipario al Pala BCC Romagnolo (ex Carisport) di Cesena, impianto sportivo che sarà teatro dal 31 maggio fino al 7 giugno delle Finali valide per la World Cup 2026 di pattinaggio artistico a rotelle, ultimo evento internazionale prima della lunga parentesi riservata ai (fondamentali) Campionati Italiani.

In Emilia Romagna saranno della partita come da regolamento gli atleti che hanno guadagnato il punteggio complessivo più alto nel corso delle due semifinali svoltesi rispettivamente in quel di Buenos Aires e a Garmisch-Partenkirchen. Nella specialità Solo Dance, i fari saranno puntati principalmente su Roberta Sasso, mentre in campo maschile le attenzioni saranno rivolte a Yuri Allegranti, al primo anno nella massima categoria.

Nelle coppie di danza la Campionessa del Mondo tornerà in pista affiancata da Gherardo Altieri Degrassi, con loro ci saranno anche gli iper competitivi Caterina Artoni-Raoul Allegranti. Nella specialità libero maschile a rappresentare il tricolore saranno Alex Chimetto e Giada Romiti. Nelle coppie invece partiranno tra i favoriti Micol Mills-Tommaso Cortini ed Angelica Polli-Josè Inglese.

Ricordiamo che, a partire da oggi, cominceranno le competizioni per la gara “Last chance” che metterà in palio gli ultimi pass disponibili non solo per la categoria Senior, ma anche per tutte le altre dai tot ai Junior