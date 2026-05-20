Pattinaggio artistico a rotelle: una buona Italia saluta la seconda tappa di World Cup. Bene Solo Dance e coppie

Spettacolo, rimonte sfiorate e tante indicazioni utili per i prossimi appuntamenti. E’ andata in archivio una competizione oltremodo scoppiettante in quel di Garmisch, località della Germania che ha ospitato in questi giorni la seconda tappa valida per la World Cup 2026 di pattinaggio artistico a rotelle, evento itinerante composto da due semifinali ed una finale, quest’anno in scena a Cesena nella prima settimana di giugno.

Ma andiamo con ordine. Nella specialità più numerosa, la Solo Dance, abbiamo assistito alla vittoria della spagnola Natalia Baldizzone Morales. L’iberica, apparsa in ottime condizioni, ha avuto il merito di approfittare di una situazione sui generis creatasi da un passaggio a vuoto subito dalla detentrice del titolo Roberta Sasso in occasione della style: l’azzurra infatti ha mancato la sequenza di travelling, chiudendo il segmento breve addirittura all’ottavo poto, salvo poi imporsi con fermezza in quello più lungo accontentandosi della seconda posizione definitiva con 140.48, tre punti in meno dell’iberica, la quale ha strappato il posto d’onore del libero conservando la leadership grazie alla migliore style. Quarta piazza invece per Caterina Artoni, autrice della seconda style complessiva ma poi scivolata fuori dalla top 3 con 138.04 sfiorando il gradino già basso andato invece alla neerlandese Quinty Van Lare con 139.26. Da segnalare poi la decima piazza di Alice Vedova (124.76) e la diciassettesima di Elisa Buzzi (111.47).

Dominio tricolore in campo maschile, complice il successo di Gherardo Altieri Degrassi, il quale ha dettato legge in entrambe le prove chiudendo i conti con lo score di 148.47 arginando un ottimo Yuri Allegranti che, quest’anno al debutto nella massima categoria, ha subito confezionato una prestazione d’alto profilo raggiungendo 146.01. Staccato invece lo spagnolo Facundo Javier Nieva con 139.91, mentre Francesco Vittuari si è accomodato al quinto posto (133.89) e Andrea Loguercio al nono con 124.83.

Nelle coppie di danza hanno ingranato subito la quinta Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi, i quali hanno messo sul piatto una qualità impressionante negli elementi presentati facendo la differenza soprattutto con il programma libero, dove sono arrivati 90 punti per il vertiginoso totale di 162.15. Una certezza anche Caterina Artoni-Raoul Allegranti, secondi a quota 149.16 rifilando quattro punti ai lusitani Victor Castro-Ema Sousa, terzi a 143.46. Quarti invece Elisa Cavina-Yuri Allegranti (139.09), sesti Linda Cantalini-Andrea Loguercio (121.67).

Nella specialità del libero non ha tradito le aspettative la portoghese Madalena Costa, come sempre straripante dal punto di vista tecnico avvicinandosi a quota 95 nello short (grazie alla combinazione triplo flip/triplo toelooop/doppio loop, al triplo lutz e al doppio axel a cui si aggiungono due trottole valutate con un plebiscito di +2) e seminando il panico nel free, apertosi con la combinazione acchiappa punti triplo lutz/triplo loop e caratterizzato da altri quattro tripli, tutti elementi che le hanno permesso di raggiungere 255.06. Prima fra le “umane” l’olandese Quinty Van Lare, seconda con 162.72 dopo aver chiuso lo short quarta. Terza invece la spagola Sira Bella Gallardo (160.54). Da menzionare la quinta moneta di Giada Romiti (145.18), la sesta di Maya Baldini (137.68), l’ottava di Federica Pizzingrilli (136.02) e la quindicesima di Alessia Simoncini (106.94).

Poker iberico nella categoria maschile, complice il trionfo per dispersione di Guillermo Gomez, atleta che si è spinto fino a 217.17 staccando Unai Cereijo Garcia, secondo con 249.99, Arnau Perez Montero, terzo con 234.18 ed Hector Diez Severino, quarto con 231.46. In scia il nostro Alex Chimetto, quinto con 217.13, mentre Daniele Ricci e Mirko Mazzo si sono fermati al settimo e all’ottavo posto con 184.04 e 171.06. Posizione numero sedici infine per Luca Innocenti (106.05).

La compagine tricolore si è tuttavia distinta come da pronostico nelle coppie d’artistico, complice la bella prima piazza arpionata dai Campioni Mondiali in carica Micol Mills-Tommaso Cortini, leader con 198.61 tenendo ad debita distanza Angelica Polli-Josè Inglese, secondi con 180.67. Ancora più lontani Alessandro Bozzini-Gloria Di Bella con 164.20, quarti invece Andrea Di Punzio-Anna Sartori, quarti con 154.23. Ricordiamo che le finali si disputeranno a Cesena dal 1 al 7 giugno 2027.