Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Cormoranche-sur-Saône – Colombier-le-Vieux: orari, tv, percorso, favoriti. Vingegaard prova a chiudere i conti

Una folle quarta frazione ha letteralmente ridisegnato la classifica generale della Parigi-Nizza. Jonas Vingegaard ha vinto la Bourges-Uchon di 195 chilometri con 41” di vantaggio sul colombiano Daniel Martinez e 45” sull’olandese Tim van Dijke, entrambi della Red Bull – BORA – hansgrohe. Il danese del Team Visma | Lease a Bike guida ora la classifica generale con 52” sul colombiano Daniel Martinez e 3’20” sul tedesco Georg Steinhauser della EF Education – EasyPost. L’odierna quinta frazione, da Cormoranche-sur-Saône a Colombier-le-Vieux per 206,3 chilometri, offre al danese la possibilità di provare a chiudere i conti.

La caduta che ha spaccato il gruppo in due a meno di cinquanta chilometri dalla conclusione si è rivelata fatale per Juan Ayuso. Lo spagnolo della Lidl-Trek, leader della generale dopo la cronometro a squadre, ha anche provato a rimettersi in bici, ma si è dovuto arrendere al dolore e ha alzato bandiera bianca. L’altro ritiro eccellente è stato quello dell’americano Brandon McNulty della UAE Team Emirates-XRG, mentre accusano ritardi pesanti tutti gli alti candidati alla lotta per la classifica generale.

Come vedere in tv la Parigi-Nizza? La quinta tappa non sarà trasmessa in diretta tv. La corsa sarà trasmessa in streaming su Eurosport 2 (dalle 15:45 alle 17:15), DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta.

PERCORSO TAPPA DI OGGI PARIGI-NIZZA 2026

Il gruppo, dopo una quindicina di chilometri, inizia una fase di saliscendi e brevi strappi di oltre 130 chilometri che sicuramente inizierà a far avvertire fatica ai corridori. La corsa entrerà nel vivo con la Côte de Sécheras (3,9 km al 7% di pendenza media e punte del 9%), ma il punto in cui, ragionevolmente potrebbe esplodere la bagarre sarà, a ventidue chilometri dalla conclusione, la Côte de Saint-Jean-de-Muzols, 2200 metri all’11% con punte del 16%. La selezione decisiva, dopo una breve discesa, potrebbe avvenire sulla Côte de Saint-Barthélemy-le-Plain (3,2 km al 7,6% con punte massime del 9,6%). Da qui mancheranno al traguardo poco più di nove chilometri, gli ultimi 4,6 dei quali torneranno a puntare all’insù e lo faranno fino al traguardo di Colombier-le-Vieux con una pendenza media del 3,5%.

FAVORITI

Il finale da classiche chiama all’azione corridori esplosivi che potrebbero fare la differenza sulla salita finale dalle pendenze non certamente impossibili. Rientrano in questo identikit Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers), Lenny Martinez (Bahrain Victorious) e David Gaudu (Groupama – FDJ United), tutti e tre piazzati in Top 10 e vogliosi di provare a recuperare terreno. Potrebbe provare a giocarsi le sue carte, in un finale con un gruppo ristretto, Marc Soler, capitano della UAE Team Emirates-XRG dopo il ritiro di McNulty. Jonas Vingegaard metterà certamente la sua squadra al lavoro per controllare i tentativi della Red Bull e di chi attaccherà per riaprire la corsa, ma non è da escludere che il danese possa attaccare ancora se la corsa dovesse diventare dura sulle Côte finali.

PROGRAMMA QUINTA TAPPA PARIGI-NIZZA 2026

Giovedì 12 marzo – Cormoranche-sur-Saône – Colombier-le-Vieux (206,3 km)

Orario di partenza: 12.05

Orario di arrivo: 17.00 circa

DOVE VEDERE LA QUINTA TAPPA DELLA PARIGI-NIZZA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: dalle 15.10 in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max, dalle 15.45 anche su Eurosport 2 e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport