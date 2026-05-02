LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar per fare il vuoto nella frazione regina

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della uarta frazione del Giro di Romandia 2026, tappa regina della corsa elvetica con partenza da Broc e arrivo a Charmey.

Il percorso misura 149.7 km e prevede 3583 metri di dislivello. A 16.5 km dalla partenza, dopo essere passata sul traguardo di Charmey, la corsa inizierà la prima ascesa di giornata: Jaunpass (6 km al 7.8% medio, 2a categoria). Questa cima verrà affrontata in totale tre volte, tutte da versanti differenti. Il secondo passaggio avverrà subito dopo il primo, la salita questa volta è lunga 7.4 km all’8.8% medio e raprresenta un GPM di prima categoria. Dallo scollinamento ci saranno poi 70 km senza asperità rilevanti ma con diversi saliscendi, dove si passerà sotto lo stricione d’arrivo e si affronteranno gli sprint intermedi di Broc e Les Moulins. A 45 km dalla conclusione inizierà il Saanenmöser (5.9 km al 4.2% medio), terminato il quale si scenderà verso il traguardo intermedio di Garstatt. Quest’ultimo anticipa di circa 2 km l’inizio della salita del Jaunpass (8.1 km all’8.3% medio, prima categoria), dallo scollinamento mancheranno 17 km all’arrivo. Questi saranno tutti a scendere, esclusi gli ultimi 700 metri che tenderanno all’insù.

Favorito indiscusso Tadej Pogacar, che anche oggi vorrà dimostrare di essere il più forte di tutti. Lo sloveno sta dominando in lungo e in largo la corsa elvetica, non lasciando nulla agli avversari e anche per la frazione odierna sembra diffile trovare qualcuno che possa batterlo. Alle spalle del campione sloveno c’è la coppia formata da Lenny Martinez (Bahrain Victorious) e Florian Lipowitz (Red Bull BORA – hansgroe). I due hanno fatto capire di essere i pretendenti per il podio più accreditati, grazie a delle buone prestazioni in salita e sicuramente oggi si daranno battaglia. Attenzione, anche, a Jørgen Nordaghen (Team Visma | Lease a Bike) e Albert Withen Philipsen (Lidl Trek), che nonostante la giovane età vorranno essere della partita.

Difficile che in una tappa come questa possa arrivare la fuga, ma alcuni nomi potrebbero esse pericolosi. Attenzione, dunque, a Bauke Mollema (Lidl Trek), Marco Frigo (NSN Cycling) e Nairo Quintana (Movistar Team). Oltre ad il già citato Frigo, l’Italia può affidarsi a Samuele Battistella (EF Education EasyPost) e Antonio Tiberi (Bahrain Victorious). Quest’ultimo è ormai uscito di scena nella generale e potrebbe concentrarsi sulla vittoria di tappa.

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Romandia 2026, settantanovesima edizione della corsa elvetica. L’inizio ufficiale è previsto per le 12.10. Buon divertimento!