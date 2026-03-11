Tobias Lund Andresen vince alla Tirreno-Adriatico: “Trento eccezionale, per i grandi nomi era troppo lunga…”

Tobias Lund Andresen ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, imponendosi in volata sull’arrivo di Magliano de’ Marsi. Lo sprinter della Decathlon CMA CGM Team ha saputo leggere al meglio la situazione e ha interpretato al meglio la volata lunga lanciata da Jonathan Milan, uscendo al meglio e alzando le braccia al cielo davanti ai belgi Arnaud De Lie e Jasper Philipsen.

Tobias Lund Andresen ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Cyclingpro: “In realtà oggi è andata bene perché c’è stato il tempo di mettersi la mantellina per la pioggia e tutto il resto. Praticamente i primi 150 km sono come una pedalata di gruppo, vai in giro a chiacchierare con gli amici. Poi, ai -30 km dall’arrivo, inizia una gara nuova. Penso che sia stato un bel finale. Non ha piovuto troppo verso la fine, quindi sono contento di come si è conclusa“.

Il danese ha poi proseguito nella propria analisi: “Il mio treno è stato eccezionale. Un grande plauso anche a loro per il lavoro fatto, erano super impegnati. Abbiamo seguito esattamente il piano e sono orgoglioso di loro. Era quello che speravo all’inizio: che potesse essere troppo lunga per i grandi nomi che sono qui in gara. Penso che questo sia stato praticamente l’arrivo perfetto per me, quindi sono felice di averne approfittato”.