Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

CiclismoStrada

Tobias Lund Andresen vince alla Tirreno-Adriatico: “Trento eccezionale, per i grandi nomi era troppo lunga…”

Pubblicato

16 secondi fa

il

Per approfondire:
Tobias Lund Andresen
Tobias Lund Andresen / Lapresse

Tobias Lund Andresen ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, imponendosi in volata sull’arrivo di Magliano de’ Marsi. Lo sprinter della Decathlon CMA CGM Team ha saputo leggere al meglio la situazione e ha interpretato al meglio la volata lunga lanciata da Jonathan Milan, uscendo al meglio e alzando le braccia al cielo davanti ai belgi Arnaud De Lie e Jasper Philipsen.

Tobias Lund Andresen ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Cyclingpro: “In realtà oggi è andata bene perché c’è stato il tempo di mettersi la mantellina per la pioggia e tutto il resto. Praticamente i primi 150 km sono come una pedalata di gruppo, vai in giro a chiacchierare con gli amici. Poi, ai -30 km dall’arrivo, inizia una gara nuova. Penso che sia stato un bel finale. Non ha piovuto troppo verso la fine, quindi sono contento di come si è conclusa“.

Il danese ha poi proseguito nella propria analisi:Il mio treno è stato eccezionale. Un grande plauso anche a loro per il lavoro fatto, erano super impegnati. Abbiamo seguito esattamente il piano e sono orgoglioso di loro. Era quello che speravo all’inizio: che potesse essere troppo lunga per i grandi nomi che sono qui in gara. Penso che questo sia stato praticamente l’arrivo perfetto per me, quindi sono felice di averne approfittato”.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità