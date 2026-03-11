Del Toro: “Vedremo se il secondo di abbuono sarà utile a fine settimana”

Il danese Tobias Lund Andresen della Decathlon CMA CGM Team vince la terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, la Cortona-Magliano de’ Marsi di 207 chilometri precedendo il belga Arnaud De Lie della Lotto Intermarché e il connazionale Jasper Philipsen della Alpecin-Premier Tech.

La classifica generale non subisce variazioni significative. Isaac Del Toro chiude però in terza posizione lo sprint del traguardo intermedio di Casette e rosicchia così un secondo sui diretti rivali in classifica. Al termine della gara il corridore messicano, leader della corsa, si è soffermato sul valore del bonus guadagnato, sulle avverse condizioni meteo e si è proiettato alle prossime tappe.

Sul valore del bonus acquisito e sulle difficoltà causate dalle condizioni meteo avverse: “Alla fine della settimana vedremo, penso che comunque un secondo può essere importante. Nel finale sicuramente c’era molto freddo ed era importante stare attenti. Io in particolare ho cercato di restare al coperto in mezzo al gruppo. Sono contento che non sia successo nulla di male e di aver superato la tappa”.

Del Toro è comunque conscio del fatto che dovrà rimanere lucido anche nelle prossime tappe: “Vedremo in che modo potranno svilupparsi le prossime giornate di gara. Non so quale potrà essere quella decisiva”. Il leader della classifica generale potrà ricevere risposte importanti già nella tappa di domani.