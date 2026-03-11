CiclismoStrada
Classifica Tirreno-Adriatico 2026, terza tappa: Del Toro guadagna con gli abbuoni, Pellizzari resta in scia
Isaac Del Toro ha rafforzato il primo posto nella classifica generale della Tirreno-Adriatico 2026 al termine della terza tappa: la giornata era stata pensata per i velocisti e infatti il successo si è deciso in volata, ma il messicano ha sprintato al traguardo volante di Casette e grazie al terzo posto è riuscito a conquistare un secondo di abbuono. L’alfiere della UAE Emirates svetta così al comando della graduatoria con quattro secondi di vantaggio nei confronti dei Giulio Pellizzari, che ha controllato la situazione.
Il ciclista marchigiano della Red Bull-BORA-hansgrohe ha lasciato fare e cercherà di distinguersi nelle prossime giornate, che propongono salite sulla carta decisive per l’assegnazione del sempre ambito Tridente. Del Toro ha chiaramente guadagnato un secondo sull’intera concorrenza: lo statunitense Magnus Sheffield è terzo a 14”, a seguire il sudafricano Alan Hatherly a 18”, lo sloveno Primoz Roglic a 19”, Antonio Tiberi a 21” e in piena lotta per salire sul podio.
Di seguito la classifica generale della Tirreno-Adriatico 2026 al termine della terza tappa, domani (giovedì 12 marzo) è prevista la quarta frazione: 213 km da Tagliacozzo a Martinsicuro, con la salita di Castellalto (7,6 km al 4,5% di pendenza media) e i muri di Mosciano Sant’Angelo (3,1 km al 3,8%) e Tortoreto (1,5 km all’8,4%) che dovrebbero fare selezione prima degli ultimi dieci chilometri pianeggianti, sono attesi degli scossoni e un rimescolamento nelle posizioni che contano.
CLASSIFICA TIRRENO-ADRIATICO 2026 (dopo la terza tappa)
1 1 – del Toro Isaac UAE Team Emirates – XRG 10 7″ 10:35:22
2 2 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 0:04
3 3 – Sheffield Magnus INEOS Grenadiers 0:14
4 4 – Hatherly Alan Team Jayco AlUla 0:18
5 5 – Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 0:19
6 6 – Tiberi Antonio Bahrain – Victorious 0:21
7 7 – Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 0:32
8 8 – Ganna Filippo INEOS Grenadiers 0:35
9 9 – Romo Javier Movistar Team ,,
10 10 – Healy Ben EF Education – EasyPost 0:37
11 11 – Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 0:38
12 13 ▲1 Vendrame Andrea Team Jayco AlUla 2″ 0:40
13 12 ▼1 Großschartner Felix UAE Team Emirates – XRG ,,
14 14 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 0:42
15 15 – Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 0:49
16 16 – Alaphilippe Julian Tudor Pro Cycling Team 0:52
17 17 – Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 0:53
18 18 – Van Wilder Ilan Soudal Quick-Step 0:54
19 19 – Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 0:59
20 20 – Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team ,,
21 22 ▲1 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 1:07
22 23 ▲1 Bilbao Pello Bahrain – Victorious ,,
23 24 ▲1 Kron Andreas Uno-X Mobility 1:08
24 25 ▲1 Lapeira Paul Decathlon CMA CGM Team 1:13
25 26 ▲1 Champoussin Clément XDS Astana Team ,,
26 27 ▲1 van der Poel Mathieu Alpecin-Premier Tech 10″ 1:14
27 28 ▲1 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team ,,
28 29 ▲1 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 1:17
29 30 ▲1 Rolland Brieuc Groupama – FDJ United 1:19
30 31 ▲1 van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 1:22
31 32 ▲1 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 1:23
32 33 ▲1 Berckmoes Jenno Lotto Intermarché 1:24
33 34 ▲1 Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:29
34 35 ▲1 Arensman Thymen INEOS Grenadiers 1:31
35 36 ▲1 Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious ,,
36 37 ▲1 García Cortina Iván Movistar Team 1:32
37 38 ▲1 Adrià Roger Movistar Team ,,
38 39 ▲1 Del Grosso Tibor Alpecin-Premier Tech 1:34
39 40 ▲1 Azparren Xabier Mikel Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:35
40 41 ▲1 Braz Afonso Clément Groupama – FDJ United 1:37
41 42 ▲1 Verstrynge Emiel Alpecin-Premier Tech 1:39
42 43 ▲1 Toneatti Davide XDS Astana Team 1:47
43 44 ▲1 Geniets Kevin Groupama – FDJ United 1:48
44 45 ▲1 Bagioli Andrea Lidl – Trek 1:50
45 46 ▲1 Gautherat Pierre Decathlon CMA CGM Team 1:57
46 47 ▲1 Oldani Stefano Caja Rural – Seguros RGA 2:01
47 48 ▲1 Fernández Samuel Caja Rural – Seguros RGA 2:07
48 49 ▲1 Covi Alessandro Team Jayco AlUla 2:12
49 50 ▲1 Calzoni Walter Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
50 51 ▲1 Molenaar Alex Caja Rural – Seguros RGA 2:14
51 52 ▲1 Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 2:18
52 53 ▲1 Vermaerke Kevin UAE Team Emirates – XRG ,,
53 54 ▲1 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 2:21
54 55 ▲1 Valgren Michael EF Education – EasyPost 2:22
55 56 ▲1 Foldager Anders Team Jayco AlUla ,,
56 57 ▲1 Bais Davide Team Polti VisitMalta ,,
57 58 ▲1 De Pretto Davide Team Jayco AlUla 2:26
58 59 ▲1 Madouas Valentin Groupama – FDJ United 2:34
59 60 ▲1 Albanese Vincenzo EF Education – EasyPost 2:37
60 61 ▲1 Rochas Rémy Groupama – FDJ United ,,
61 62 ▲1 Quintana Nairo Movistar Team 2:38
62 63 ▲1 Samudio Carlos Solution Tech NIPPO Rali 2:41
63 64 ▲1 Zimmermann Georg Lotto Intermarché 2:48
64 65 ▲1 Strong Corbin NSN Cycling Team 2:52
65 66 ▲1 Tolio Alex Bardiani CSF 7 Saber 2:55
66 67 ▲1 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta ,,
67 68 ▲1 Bonneu Kamiel Solution Tech NIPPO Rali 2:57
68 69 ▲1 Rex Laurenz Soudal Quick-Step 2:59
69 70 ▲1 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta 3:01
70 71 ▲1 Milan Jonathan Lidl – Trek 3:09
71 72 ▲1 Peace Oliver Team Picnic PostNL 3:14
72 73 ▲1 Bittner Pavel Team Picnic PostNL 3:32
73 74 ▲1 Flynn Sean Team Picnic PostNL ,,
74 75 ▲1 Balmer Alexandre Solution Tech NIPPO Rali 3:40
75 76 ▲1 González Roberto Carlos Solution Tech NIPPO Rali 3:58
76 77 ▲1 Gaffuri Mattia Team Picnic PostNL 4:08
77 8 ▼69 Ganna Filippo INEOS Grenadiers 4:17
78 80 ▲2 Otruba Jakub Caja Rural – Seguros RGA 5:06
79 81 ▲2 Bax Sjoerd Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
80 82 ▲2 Moro Manlio Red Bull – BORA – hansgrohe 5:09
81 83 ▲2 Tratnik Jan Movistar Team 5:10
82 84 ▲2 Meurisse Xandro Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 5:12
83 85 ▲2 Stenico Mattia Bardiani CSF 7 Saber 5:13
84 86 ▲2 Frigo Marco NSN Cycling Team ,,
85 87 ▲2 Shaw James EF Education – EasyPost 5:16
86 89 ▲3 Bettiol Alberto XDS Astana Team 5:18
87 90 ▲3 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team ,,
88 78 ▼10 Walscheid Max Lidl – Trek 5:19
89 92 ▲3 Abrahamsen Jonas Uno-X Mobility 5:21
90 93 ▲3 Swift Connor INEOS Grenadiers 5:24
91 94 ▲3 De Bondt Dries Team Jayco AlUla ,,
92 95 ▲3 Degenkolb John Team Picnic PostNL 5:25
93 96 ▲3 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team ,,
94 97 ▲3 Ermakov Roman Bahrain – Victorious 5:28
95 98 ▲3 Schultz Nick NSN Cycling Team ,,
96 79 ▼17 Hayter Ethan Soudal Quick-Step 5:30
97 99 ▲2 Torres Albert Movistar Team 5:31
98 100 ▲2 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 5:32
99 101 ▲2 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 5:33
100 102 ▲2 Kench Josh Groupama – FDJ United 5:34
101 103 ▲2 Neilands Krists NSN Cycling Team ,,
102 104 ▲2 Germani Lorenzo Groupama – FDJ United 5:35
103 105 ▲2 Slock Liam Lotto Intermarché ,,
104 106 ▲2 Skaarseth Anders Uno-X Mobility 5:36
105 107 ▲2 Smith Dion NSN Cycling Team 5:41
106 108 ▲2 Arcas Jorge Movistar Team 5:43
107 109 ▲2 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 5:45
108 110 ▲2 Miholjević Fran Bahrain – Victorious 5:46
109 111 ▲2 González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team ,,
110 114 ▲4 Parisini Nicolò Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 5:54
111 115 ▲4 Wilksch Hannes Tudor Pro Cycling Team 5:56
112 116 ▲4 Kuzmin Anton XDS Astana Team ,,
113 117 ▲4 Valter Attila Bahrain – Victorious 5:58
114 118 ▲4 Bou Joan Caja Rural – Seguros RGA 6:00
115 119 ▲4 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 2″ ,,
116 120 ▲4 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 6:03
117 121 ▲4 Johannessen Anders Halland Uno-X Mobility 6:04
118 122 ▲4 Van Gestel Dries Soudal Quick-Step ,,
119 91 ▼28 Beullens Cedric Lotto Intermarché 6:07
120 123 ▲3 Magnier Paul Soudal Quick-Step 6:08
121 124 ▲3 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 1″ ,,
122 125 ▲3 Giaimi Luca UAE Team Emirates – XRG 6:11
123 126 ▲3 Livyns Arjen XDS Astana Team 6:15
124 127 ▲3 Artz Huub Lotto Intermarché 6:16
125 128 ▲3 Schrettl Marco XDS Astana Team ,,
126 129 ▲3 Rivera Brandon Smith INEOS Grenadiers 6:18
127 130 ▲3 Barceló Fernando Caja Rural – Seguros RGA ,,
128 132 ▲4 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 6:20
129 112 ▼17 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 6:22
130 133 ▲3 Doull Owain Team Visma | Lease a Bike 6:25
131 113 ▼18 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step 6:28
132 134 ▲2 Fiorelli Filippo Team Visma | Lease a Bike 6:30
133 135 ▲2 Nerurkar Lukas EF Education – EasyPost 6:35
134 136 ▲2 Haig Jack INEOS Grenadiers 6:36
135 137 ▲2 Gogl Michael Alpecin-Premier Tech 6:37
136 138 ▲2 Kruijswijk Steven Team Visma | Lease a Bike 6:48
137 131 ▼6 van den Berg Julius Team Picnic PostNL 6:52
138 88 ▼50 Cosnefroy Benoît UAE Team Emirates – XRG ,,
139 139 – Rex Tim Team Visma | Lease a Bike 7:00
140 140 – Novak Domen UAE Team Emirates – XRG 7:05
141 141 – Faure Prost Alexy Team Picnic PostNL 7:21
142 142 – Planckaert Edward Alpecin-Premier Tech 7:37
143 145 ▲2 De Lie Arnaud Lotto Intermarché 6″ 8:26
144 143 ▼1 Holter Ådne Uno-X Mobility 8:28
145 144 ▼1 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team 8:29
146 146 – Consonni Simone Lidl – Trek 8:43
147 147 – Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 10″ 8:46
148 148 – Magli Filippo Bardiani CSF 7 Saber 9:24
149 149 – Zanoncello Enrico Bardiani CSF 7 Saber 9:35
150 151 ▲1 Gaviria Fernando Caja Rural – Seguros RGA 9:41
151 150 ▼1 Theuns Edward Lidl – Trek 10:18
152 152 – Welsford Sam INEOS Grenadiers 11:45
153 153 – Philipsen Jasper Alpecin-Premier Tech 4″ 12:23
154 155 ▲1 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 12:45
155 156 ▲1 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility ,,
156 157 ▲1 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team 12:48
157 159 ▲2 Iacchi Alessandro Solution Tech NIPPO Rali 3″ 13:17
158 160 ▲2 Kolze Changizi Sebastian Tudor Pro Cycling Team 13:18
159 154 ▼5 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike 13:19
160 161 ▲1 Meo Felix James Solution Tech NIPPO Rali 13:21
161 158 ▼3 Dillier Silvan Alpecin-Premier Tech 13:30
162 162 – Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team 13:31
163 163 – Viviani Attilio Solution Tech NIPPO Rali 13:43
164 164 – Kogut Oded NSN Cycling Team 14:14
165 165 – Marcellusi Martin Bardiani CSF 7 Saber 15:58
166 166 – van Poppel Danny Red Bull – BORA – hansgrohe 3″ 25:58