Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Barbentane-Apt: orari, tv, percorso, favoriti. Vingegaard per il tris o sarà fuga?
La Parigi-Nizza 2026 è pronta a vivere domani la sua sesta tappa. Si entra infatti nella fase calda dell’ottantaquattresima edizione della corsa francese con le ultime tra frazioni decisive prima dell’arrivo sulla Costa Azzurra. Fino a questo momento il grande protagonista è stato Jonas Vingegaard, capace ieri di piazzare ieri la seconda vittoria consecutiva sull’arrivo di Colombier le Viuex.
LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50
Scalpo importante per il danese che rifila distacchi importanti agli avversari ed allunga nella classifica generale. Ora il corridore della Visma Lease a Bike possiede un vantaggio di 3’22” da Daniel Felipe Martinez (Red Bull Bora Hansgrohe). Oggi si ritorna a salire con una frazione mossa soprattutto nel finale con due salite negli ultimi 30 chilometri.
Inutile dire che a Vingegaard basterà controllare i suoi avversari per non perdere terreno in classifica ma il due volte vincitore del Tour non si risparmierà in caso di lotta per il successo. La sua stagione è partita nel migliore dei modi ed in questa Parigi-Nizza sembra solo stare riscaldando i motori in attesa degli appuntamenti con i Grandi Giri.
PROGRAMMA
Venerdì 13 marzo – Sesta tappa Barbentane-Apt (179.3 km)
Orario di partenza: 12.50
Orario di arrivo stimato: 17.30
PERCORSO
Inizio di tappa che propone dopo pochi chilometri la salita di Saint Remy de Provence (2.5 km al 4,8% di pendenza media) prima di un lungo tratto pianeggiante. Si ricomincia a salire con la Côte de Bonnieux (2.5 km al 4,1% di pendenza media), seguita da un tratto in pendenza che cresce sempre di più. Si arriva poi al gran finale; si affronta prima il Col de l’Aire dei Masco (7.2 km al 4.3% di pendenza media) e la sua discesa, poi è la volta della Côte de Saignon (4.1 km al 5% di pendenza media) con la discesa che porta direttamente sull’arrivo di Apt.
FAVORITI
Impossibile non citare Jonas Vingegaard, apparso nettamente superiore agli avversari sulle pendenze più dure. Oltre al danese, alla ricerca del tris, da segnalare anche le abilità di Lenny Martinez, Marc Soler e Daniel Martinez. Inutile dire che nelle migliori condizioni Vingegaard potrebbe bissare la prestazione di ieri, rifilando distacchi significativi. Possibile però che alla fine vada in porto una fuga da lontano.
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA PARIGI-NIZZA 2026
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: dalle 15.10 su Discovery Plus e HBO MAX, dalle 15.45 anche su Eurosport 2 e DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport