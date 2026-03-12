CiclismoStrada
Classifica Parigi-Nizza 2026, quinta tappa: Vingegaard domina in salita e ipoteca la maglia gialla
Back-to-back e dominio sempre più incontrastato sulle montagne francesi per Jonas Vingegaard, che centra il secondo successo di tappa consecutivo vincendo in solitaria anche la quinta frazione della Parigi-Nizza 2026, con partenza a Cormoranche-sur-Saône e arrivo a Colombier-le-Vieux dopo 206,3 chilometri. Il formidabile scalatore danese della Visma-Lease a Bike ha piazzato l’attacco decisivo ai -25, facendo il vuoto in salita e rifilando distacchi abissali agli altri big.
Il due volte vincitore del Tour de France, grazie a questa doppietta, consolida la sua leadership in classifica generale ipotecando di fatto la maglia gialla. A tre tappe dalla fine Vingegaard può contare su un vantaggio di 3’22” sul colombiano Daniel Martinez (Red Bull-BORA-hansgrohe) e 5’50” sul tedesco Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost).
Di seguito la graduatoria generale della Parigi-Nizza 2026 al termine della quinta tappa.
CLASSIFICA PARIGI-NIZZA 2026
1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 17:22:06
2 Martínez Daniel Felipe Red Bull – BORA – hansgrohe 3:22
3 Steinhauser Georg EF Education – EasyPost 5:50
4 Vauquelin Kévin INEOS Grenadiers 6:09
5 Martinez Lenny Bahrain – Victorious 7:37
6 Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 8:15
7 Izagirre Ion Cofidis 9:02
8 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 10:06
9 Baudin Alex EF Education – EasyPost 10:16
10 Onley Oscar INEOS Grenadiers 11:23
11 Tejada Harold XDS Astana Team 11:43
12 Vercher Mattéo TotalEnergies 11:44
13 Paret-Peintre Valentin Soudal Quick-Step 19:09
14 Zukowsky Nickolas Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 19:59
15 Armirail Bruno Team Visma | Lease a Bike 21:12
16 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 22:15
17 Plowright Jensen Alpecin-Premier Tech 22:29
18 Cavagna Rémi Groupama – FDJ United 26:24
19 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 28:06
20 van Dijke Tim Red Bull – BORA – hansgrohe 28:14
21 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 28:20
22 Sütterlin Jasha Team Jayco AlUla 28:30
23 Delbove Joris TotalEnergies 30:49
24 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe 31:21
25 Van Asbroeck Tom NSN Cycling Team 34:10
26 Politt Nils UAE Team Emirates – XRG 34:45
27 Delettre Alexandre TotalEnergies 35:20
28 Märkl Niklas Team Picnic PostNL 35:24
29 Tarling Joshua INEOS Grenadiers 35:27
30 Vacek Mathias Lidl – Trek 36:36
31 Trentin Matteo Tudor Pro Cycling Team 37:10
32 Cras Steff Soudal Quick-Step 37:22
33 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike 38:00
34 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 38:53
35 Pithie Laurence Red Bull – BORA – hansgrohe 39:08
36 van Bekkum Darren XDS Astana Team 39:18
37 Asgreen Kasper EF Education – EasyPost 39:22
38 Dujardin Sandy TotalEnergies 39:45
39 Jacobs Johan Groupama – FDJ United 40:03
40 Sheehan Riley NSN Cycling Team 40:23
41 Pacher Quentin Groupama – FDJ United 40:29
42 Rodríguez Carlos INEOS Grenadiers 40:48
43 Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team 40:54
44 Eenkhoorn Pascal Soudal Quick-Step 41:05
45 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 41:07
46 Godon Dorian INEOS Grenadiers 41:37
47 Donaldson Robert Team Jayco AlUla 41:50
48 Caruso Damiano Bahrain – Victorious 42:17
49 Prodhomme Nicolas Decathlon CMA CGM Team 42:36
50 Barta Will Tudor Pro Cycling Team 43:15