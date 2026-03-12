Parigi-Nizza 2026, Vingegaard fa ancora il vuoto e domina anche la quinta tappa

Jonas Vingegaard mette sempre di più le mani sulla Parigi-Nizza 2026. Il danese del Team Visma | Lease a Bike si è imposto nella quinta tappa con arrivo a Colombier-le-Vieux. Un’altra vittoria in solitaria per Vingegaard, che ha attaccato a venti chilometri dal traguardo e ha fatto il vuoto alle sue spalle, imponendosi in totale solitudine.

Una tappa caratterizzata dalla fuga di otto corridori: Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United), Jefferson Cepeda (Movistar Team), Victor Campenaerts (Team Visma – Lease a bike), Ivan Romeo (Movistar Team), Lorenzo Milesi (Movistar Team) e Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM).

Sulla Côte de Sècheras è Cepeda a rompere gli indugi e ad attacca in solitaria. L’ecuadoriano riesce ad avere un vantaggio di venticinque secondi sulla coppia composta da Vlasov e Prodhomme ed un minuto sul gruppo trainato dalla Visma, che aumenta notevolmente l’andatura e riprende gli altri cinque fuggitivi. Prima della Côte de Saint-Jean-de-Muzols vengono ripresi anche Vlasov, Prodhomme e si arrende anche poi Cepeda. In testa alla corsa ci sono tutti i big della classifica generale, con presenti Vingegaard, Onley, Vauquelin, Lenny Martinez, mentre perde un po’ contatto quando la salita diventa più dura Daniel Martinez.

A metà salita (quando si tocca il 13%) decide di attaccare Vingegaard, che fa subito il vuoto, mentre alle sue spalle si creano vari gruppetti, con Lenny Martinez che è l’unico che tenta davvero di rispondere al danese. In cima alla salita Vingegaard ha un vantaggio di 17 secondi su Vauquelin, Lenny Martinez, Valentin Paret-Peintre e Tejada, mentre sono ad un trentina di secondi Daniel Martinez e Georg Steinhauser.

Vingegaard è irraggiungibile ed allunga ulteriormente sulla salita di Colombier-le-Vieux, tagliando il traguardo con oltre due minuti di vantaggio su Paret-Peintre (+2”02) e Tejada, che vince la volata per il terzo posto davanti a Lenny Martinez e Ion Izagirre, con questo gruppo arrivato a due minuti e venti secondi.

In classifica generale Vingegaard aumenta ulteriormente il proprio vantaggio su Daniel Martinez, che ora si trova a tre minuti e ventidue secondi dalla vetta. Al terzo posto c’è Georg Steinhauser a cinque minuti e cinquanta secondi.