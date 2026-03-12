CiclismoStrada
Classifica Tirreno-Adriatico 2026: Giulio Pellizzari scavalca Del Toro ed è il nuovo leader! 5 italiani negli 11
Mathieu Van der Poel si è imposto in volata sul traguardo di Martinsicuro centrando il secondo successo personale nel giro di quattro giorni, mentre Giulio Pellizzari diventa il nuovo leader della Tirreno-Adriatico 2026. Decisivi per il sorpasso ai danni di Isaac del Toro i 6 secondi di abbuono guadagnati dall’azzurro della Red Bull-BORA-hansgrohe con la piazza d’onore nella frazione odierna.
Adesso Pellizzari indossa la maglia blu con un vantaggio di soli 2″ sul messicano dell’UAE Team Emirates quando mancano ancora tre tappe al termine della Corsa dei Due Mari, mentre il podio virtuale è completato in terza piazza dallo sloveno Primoz Roglic a 21″ dal giovane compagno di squadra marchigiano. Presenti nella top10 della generale in casa Italia anche Andrea Vendrame 6° a 42″, Giulio Ciccone 8° a 44″ e Antonio Tiberi 10° a 49″ dalla vetta.
Di seguito la graduatoria generale della Tirreno-Adriatico 2026 al termine della quarta tappa.
CLASSIFICA TIRRENO-ADRIATICO 2026
1 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 15:27:00
2 del Toro Isaac UAE Team Emirates – XRG 0:02
3 Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 0:21
4 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 0:34
5 Healy Ben EF Education – EasyPost 0:39
6 Vendrame Andrea Team Jayco AlUla 0:42
7 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers 0:42
8 Ciccone Giulio Lidl – Trek 0:44
9 Hatherly Alan Team Jayco AlUla 0:46
10 Tiberi Antonio Bahrain – Victorious 0:49
11 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 0:51
12 Johannessen Tobias Halland Uno-X Mobility 0:51
13 Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 0:54
14 Romo Javier Movistar Team 1:03
15 van der Poel Mathieu Alpecin-Premier Tech 1:06
16 Champoussin Clément XDS Astana Team 1:15
17 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 1:17
18 Carapaz Richard EF Education – EasyPost 1:20
19 Alaphilippe Julian Tudor Pro Cycling Team 1:20
20 Vervaeke Louis Team Visma | Lease a Bike 1:24
21 van Aert Wout Soudal Quick-Step 1:27
22 Lapeira Paul Decathlon CMA CGM Team 1:29
23 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 1:30
24 Kron Andreas Uno-X Mobility 1:36
25 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 1:39
26 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 1:45
27 Arensman Thymen INEOS Grenadiers 1:47
28 Berckmoes Jenno Lotto Intermarché 1:52
29 Braz Afonso Clément Groupama – FDJ United 1:53
30 Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:57