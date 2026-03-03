Seguici su
Paralimpiadi, il CIO: “Garantire la sicurezza degli atleti che si recano in Italia”

Paralimpiadi Milano Cortina 2026 / LaPresse

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si apriranno già domani con le prime partite di curling in carrozzina, ma a tenere banco in questi giorni è la situazione mondiale venutasi a creare dopo l’attacco all’Iran di Stati Uniti ed Israele.

In merito è intervenuto anche il Comitato Olimpico Internazionale, che ha ricordato come sia stata siglata la tregua olimpica, adottata il 19 novembre 2025 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di permettere a tutti gli atleti qualificati per le Paralimpiadi (così come è stato per le Olimpiadi) di arrivare in Italia.

Il CIO ha dichiarato: “Chiediamo a tutti gli Stati membri dell’ONU di sostenere gli atleti qualificati per i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che potrebbero essere colpiti dai conflitti più recenti, al fine di consentire loro di partecipare in sicurezza ai Giochi“.

