Svolta Setterosa: addio Carlo Silipo, inizia il ciclo di Maurizio Mirachi

Il quarto posto conquistato alla recente rassegna continentale di Funchal segna un punto di svolta nel percorso dell’Italia di pallanuoto femminile. Diventano ormai sempre più insistenti le voci di un cambio di guida tecnica per il quale manca solamente l’ufficialità. Maurizio Mirarchi sarà il nuovo allenatore del Setterosa.

Carlo Silipo, arrivato alla guida della nazionale il 10 marzo 2021 dopo la mancata qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, ha conquistato il gradino più basso del podio negli Europei di Spalato 2022 e nei Mondiali di Fukuoka 2023. Non sono ancora note le motivazioni da cui è scaturita la scelta di dividere le proprie strade.

Maurizio Mirarchi lascia l’incarico di assistente della formazione maschile assunto a fine 2025 e, fino al termine dell’attuale stagione agonistica, ricoprirà il doppio ruolo di allenatore della formazione maschile della Pallanuoto Trieste e della nazionale italiana femminile.

Il tempo per lavorare si riduce perché il cambio arriva a metà di un quadriennio olimpico e la qualificazione a Los Angeles 2028 rappresenta l’obiettivo di lunga scadenza che non bisogna fallire. Il nuovo commissario tecnico debutterà, ad inizio maggio, nella fase preliminare di World Cup.