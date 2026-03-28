Pallamano, Serie A1: Erice conquista la regular season nella penultima giornata

La penultima giornata di Serie A1 2025/26 regala automaticamente il titolo regular season a AC Life Style Erice. Le Arpie completano una nuova giornata perfetta e si garantiscono il vantaggio del fattore campo durante i quarti di finale.

Lucia Dalle Crode e compagne, dopo aver regolato per 23-45 le rappresentanti di Sirio Toyota Teramo, inseguono la quarta finale Scudetto consecutiva, per ora hanno sempre dovuto cedere all’atto conclusivo.

Jomi Salerno sigla invece il secondo posto assoluto in classifica imponendosi per 33-26 nel big match contro Cassano Magnago. Le campionesse d’Italia hanno rispettato il pronostico della vigilia, le atlete di Davide Kolec mantengono nonostante tutto il quarto posto nella regular season.

Brixen Südtirol si conferma quindi terza grazie anche ad una nuova affermazione nei confronti di Cellini Padova. Due punti importantissimi invece per Germancar Nuoro che riesce a prendersi una significativa rivincita contro Mezzocorona, le sarde hanno avuto la meglio per 31-27.

La compagine trentina resta all’ultimo posto in campionato ad un passo dalla retrocessione automatica. Penultima piazza invece al momento per Securfox Ariosto Ferrara, in difficoltà come da copione contro Leno (31-35).

Menzione finale per Casalgrande Padana e Alì-Best Espresso Mestrino. Il duello si è concluso sul 17 pari, risultato infinluente per le reggiane che sono già certe di contendersi nelle prossime settimane una chance durante i sempre avvincenti Playoffs.

Il 4 aprile sono in programma le gare della 22ma ultima giornata di regular season, decisive per definire gli ultimi piazzamenti nelle prime otto posizioni (Playoffs).

I RISULTATI DEL WEEKEND

Germancar Nuoro – Mezzocorona 31-27

Securfox Ariosto Ferrara – Leno 31-35

Jomi Salerno – Cassano Magnago 33-26

Sirio Toyota Teramo – AC Life Style Erice 23-45

Casalgrande Padana – Alì-Best Espresso Mestrino 17-17

Cellini Padova – Brixen Südtirol 28-30

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

AC Life Style Erice 39 pti, Jomi Salerno 36, Brixen Südtirol 34, Cassano Magnago 29, Sirio Toyota Teramo 22, Leno 19, Casalgrande Padana 18, Germancar Nuoro 16, Cellini Padova 13, Alì-Best Espresso Mestrino 13, Securfox Ariosto Ferrara 7, Mezzocorona 6