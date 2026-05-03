Pallamano, Erice e Salerno a segno nella Gara 1 delle semifinali Playoffs

Iniziano con il successo di AC Life Style Erice e di Jomi Salerno le semifinali dei Playoffs di Serie A1 2025-26. Le due compagini, favorite della vigilia, hanno rispettato il pronostico regolando Cassano Magnago e Brixen Südtirol.

Erice ha primeggiato in casa contro le lombarde per 33-26 (p.t. 15-11). Il Pala Cardella non ha tradito le ‘Arpie’ che hanno controllato il match dal primo tempo, semplicemente superiori nonostante l’ottimo lavoro da parte di Nila Bertolino, portiere delle cassanesi.

Più impegnativa invece la semifinale di Salerno. Il Pala Palumbo ha premiato le padroni di casa per 29-25 (p.t. 14-13), Bressanone ha provato a resistere dopo un primo tempo alla pari delle campionesse d’Italia.

Sabato 9 maggio le squadre toErirneranno in azione per la Gara 2. L’eventuale terza e decisiva competizione verrà disputata mercoledì 13 maggio, solamente tre giorni prima rispetto alla prima parte delle finali.