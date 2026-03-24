Pallamano, l’Italia avanza in seconda fascia per il percorso di qualificazione agli Europei 2028

Un riconoscimento al lavoro, alla crescita e al valore della nazionale italiana. In vista del percorso di qualificazione per Europei 2028 di pallamano, che si terranno 13 al 30 gennaio (fra quasi due anni) fra Portogallo, Spagna e Svizzera, gli azzurri ottengono un’importante notizia.

Nel sorteggio che si terrà il prossimo 26 marzo, alle ore 19.00 a Lisbona, Parisini e compagni avranno la certezza di fare parte della seconda fascia di squadre che andranno a caccia del pass per il torneo continentale.

Non le teste di serie, ma appena dietro alle “Big” europee: Croazia, Francia, Germania, Ungheria, Islanda, Norvegia, Slovenia, Svezia davanti a tutte, poi Italia, Austria, Repubblica Ceca, Isole Faroe, Macedonia del Nord, Olanda, Polonia, Serbia, con gli azzurri che avranno la certezza di non incappare per la qualificazione in una delle formazioni della loro stessa fascia di sorteggio.

La composizione delle urne

Urna 1: Croazia, Francia, Germania, Ungheria, Islanda, Norvegia, Slovenia, Svezia

Urna 2: Austria, Repubblica Ceca, Isole Faroe, Italia, Macedonia del Nord, Olanda, Polonia, Serbia

Urna 3: Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Grecia, Lituania, Montenegro, Romania, Ucraina

Urna 4: Estonia, Finlandia, Israele, Kosovo, Lettonia, Lussemburgo, Slovacchia, Turchia

Alla luce del posizionamento – spiega il sito federale della FIGH – l’Italia affronterà a novembre in casa l’avversaria della quarta fascia e in trasferta quella della terza urna. Fra 10/11 e 12/13 marzo 2027 sono in programma gli incontri con la squadra sulla carta più quotata – una tra Croazia, Francia, Germania, Ungheria, Islanda, Norvegia, Slovenia e Svezia – per poi chiudere a maggio con il ritorno dei primi due incontri. È previsto in casa il 9 maggio 2027, dunque, lo scontro potenzialmente decisivo contro l’avversaria proveniente dall’urna 3, match che invece l’Italia aveva fino a qui sempre giocato in trasferta (in Serbia nel 2025, in Francia nel 2023, in Norvegia nel 2021 e in Ungheria nel 2019).

Le date degli incontri di qualificazione agli EHF EURO 2028:

Round 1: 4/5 novembre 2026

Round 2: 7/8 novembre 2026

Round 3: 10/11 marzo 2027

Round 4: 13/14 marzo 2027

Round 5: 5/6 maggio 2027

Round 6: 9 maggio 2027 (ore 18:00)

La formula prevede la qualificazione agli EHF EURO 2028 per le prime due classificate e per le quattro migliori terze degli otto gironi continentali. La speciale graduatoria delle terze, com’è avvenuto in passato, sarà stilata tenendo conto dei risultati di queste squadre esclusivamente contro le prime e le seconde del proprio gruppo.