Pallamano, definite le avversarie dell’Italia nel girone di qualificazione per gli Europei 2028

Saranno Germania, Belgio e Slovacchia le avversarie dell’Italia nelle qualificazioni per la prossima edizione dei Campionati Europei di pallamano, che si terrà dal 13 al 30 gennaio 2028 tra Portogallo, Svizzera e Spagna. Il sorteggio andato in scena ieri sera al Museu do Tesouro Real di Lisbona ha delineato il percorso che dovranno affrontare gli Azzurri verso la fase finale della rassegna continentale.

La Nazionale italiana è stata inserita nel gruppo 7 con i vice-campioni olimpici in carica (e finalisti degli Europei 2026) della Germania, mentre dalla terza e quarta fascia di merito ha pescato due formazioni tutto sommato abbordabili come Belgio (già battuto nel secondo turno di qualificazione ai Mondiali 2025) e la Slovacchia (ultima partecipazione al torneo continentale che risale al 2022 da Paese ospitante).

“È un girone interessante per noi, in cui possiamo ambire al secondo posto. Dobbiamo arrivare agli Europei e ne abbiamo le possibilità: dobbiamo vincere contro Belgio e Slovacchia. Inoltre siamo felicissimi di giocare contro la Germania. Sarà una partita che permetterà all’Italia di giocare una partita speciale e vivere un momento speciale. Penso che sia qualcosa di molto positivo per la pallamano italiana: dobbiamo puntare a creare un grande evento, costruire qualcosa di davvero indimenticabile, in una grande città e che contribuisca alla crescita del movimento“, il commento del DT azzurro Bob Hanning.

Avanzano alla fase finale degli Europei le prime due classificate di ogni raggruppamento e le quattro migliori terze degli otto gironi. Il cammino dell’Italia comincerà a novembre 2026 (in casa con la Slovacchia e poi in trasferta contro il Belgio), proseguirà a marzo 2027 (doppio confronto con la Germania) e si concluderà a maggio 2027 (in Slovacchia ed infine tra le mura amiche con il Belgio). Di seguito la composizione di tutti i gironi.

Gruppo 1: Croazia, Olanda, Lituania, Finlandia

Gruppo 2: Norvegia, Austria, Georgia, Turchia

Gruppo 3: Islanda, Serbia, Ucraina, Estonia

Gruppo 4: Ungheria, Isole Faroe, Montenegro, Kosovo

Gruppo 5: Slovenia, Repubblica Ceca, Bosnia Erzegovina, Israele

Gruppo 6: Francia, Polonia, Romania, Lettonia

Gruppo 7: Germania, ITALIA, Belgio, Slovacchia

Gruppo 8: Svezia, Macedonia del Nord, Grecia, Lussemburgo