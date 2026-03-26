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Pallamano, l’Italia perde Marco Mengon per l’ultimo turno di qualificazione ai Mondiali contro la Svizzera

Pubblicato

18 minuti fa

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Marco Mengon - FIGH / Luigi Canu
Marco Mengon - FIGH / Luigi Canu

La nazionale italiana di pallamano è costretta a incassare una brutta notizia in vista del doppio spareggio per i Mondiali 2027, che si terrà fra il 13 e il 17 maggio prossimi contro la Svizzera.

La FIGH ha infatti comunicato e riportato che il forte terzino sinistro Marco Mengon, gemello di Simone, ha riportato in allenamento la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. La diagnosi è stata formulata dallo staff medico del TVB Stoccarda, il club di appartenenza del giocatore azzurro”

Il classe 2000 quindi non sarà a disposizione per le gare di Zurigo, prima, e Faenza, poi, dove la formazione allenata da Bob Hanning si giocherà l’accesso al torneo iridato dell’anno prossimo, in programma in Germania.

L’atleta – che agli Europei di qualche mese fa aveva messo a referto 9 reti in 3 partite (64,2% di efficacia al tiro, ndr) non potrà dunque prendere parte alle sfide contro la Svizzera del 13 e del 17 maggio prossimi, a Zurigo e Faenza, valide per il terzo turno di qualificazione ai Campionati Mondiali 2027.

Il pensiero del direttore tecnico Bob Hanning:Sono molto dispiaciuto per quello che è accaduto a Marco. Per lui, dopo un ottimo inizio con Stoccarda in Bundesliga, è davvero una notizia molto negativa e lo è anche per noi in nazionale perché parliamo di uno dei giocatori più importanti del roster. Lo è in attacco, ma anche come elemento-chiave della difesa 3:3 e per questo dovremo trovare nuove soluzioni, anche alla luce di altre situazioni da valutare come Bortoli, Cuello e Angiolini. Auguro a Marco di tornare più forte di prima e anche come nazionale saremo al suo fianco”..

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