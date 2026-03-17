Pallamano
Pallamano: Italia, svelata la sede dello spareggio per i Mondiali 2027 contro la Svizzera
Mentre in questi giorni la nazionale italiana maschile di Bob Hanning è in ritiro al Pala Karl Wolf di Merano, per preparare l’amichevole di sabato prossimo contro l’Ungheria, la FIGH pensa al futuro degli Azzurri.
La federazione infatti ha svelato la sede della gara di ritorno per lo spareggio che vale il biglietto d’accesso ai Mondiali 2027, nel doppio confronto che vedrà l’Italia sfidare la Svizzera.
L’andata si terrà in territorio elvetico il 13 maggio a Zurigo (ore 19.00), mentre il “return match” si terrà domenica 17 maggio alle ore 18.00 al PalaCattani di Faenza. L’ultima volta in questa location risale al 2019, quando gli azzurri superarono la Slovacchia in un testa a testa valido per le qualificazioni europee.
Di seguito il recap di tutte le partite che saranno valide per il terzo e ultimo turno di qualificazione della zona europea per i Mondiali 2027, che si terranno in Germania dal 13 al 31 gennaio dell’anno prossimo.
QUALIFICAZIONI MONDIALI 2027 (FASE 3)
Andata: 13\14 maggio 2026 – Ritorno: 16\17 maggio 2026
Ucraina\Slovacchia – Nord Macedonia
Repubblica Ceca – Francia
Finlandia\Montenegro – Slovenia
Spagna – Georgia\Israele
Norvegia – Turchia\Romania
Bosnia Erzegovina\Kosovo – Isole Faroe
Svizzera – ITALIA
Serbia\Lituania – Ungheria
Grecia\Belgio – Paesi
Bassi Austria – Polonia\Lettonia
Le partite del secondo turno, che completeranno il quadro degli abbinamenti, si giocheranno fra 18 e 22 marzo.