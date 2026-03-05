Pallamano: Italia femminile battuta in volata dalla Bosnia nelle qualificazioni agli Europei 2026

E’ terminata da pochi minuti la partita fra Bosnia e Italia, valida per le qualificazioni agli Europei Femminili 2026. Nella gara del terzo turno del Gruppo 2, che comprende anche Paesi Bassi e Svizzera, ecco come sono andate le cose, in un match che ha visto prevalere le padrone di casa con lo score di 28-25.

LA CRONACA

A Cazin la partita inizia con le azzurre (in maglia bianca, ndr) che provano a fare la voce grossa e a scappare nel punteggio: al 5′ Podda porta sull’1-4 l’Italia. La Bosnia Erzegovina però non molla e progressivamente rientra sino al 5-5 che si materializza poco dopo il 15′ con la zampata di Dautovic.

Da quel momento riparte un altro primo tempo, con le balcaniche a fare il ritmo e Dalla Costa e compagne a inseguire. Al 24′ strappo delle padrone di casa che vanno sull’11-8 grazie al gol di Lovric e alle contestuali parate di una Jurcevic brava ad opporsi in un paio di circostanze a un’Italia che però alla fine riesce a rompere il mini-digiuno offensivo accorciando alla pausa sul 14-12, per effetto anche delle buone respinte di Cabrini.

Il restart per la ripresa è di marca italiana: le ragazze di Alfredo Rodriguez ricuciono il gap prima a quota 15 e poi sul 18-18 al 42′ con Dalla Costa. Da quel momento è testa a testa, con il tassametro dei gol e la clessidra dei minuti che corrono verso il finale.

Ultimi 10 minuti: l’Italia arriva al 22-22 sempre con Dalla Costa sfruttando anche l’inferiorità avversaria per i 2 minuti comminati a Bajric. La Bosnia però sembra averne di più: prima l’accelerazione per portarsi sul 24-23, parzialmente contenuta dalla rete di Manojlovic, poi la “strattonata” che vale la vittoria con le tre reti consecutive, due di Kolasinac, complice anche la penalità inflitta a Podda al 55′, che valgono il 27-23 concretizzato al 57′.

Nel finale succede di tutto. La stessa Kolasinac viene espulsa per due minuti, la Bosnia però riesce ad andare 28-23, ma negli ultimissimi giri di lancette incassa le reti di Bernabei e Squizziato. Non c’è più tempo. Le balcaniche si impongono 28-25, in una partita nella quale l’Italia ha fatto di tutto per andare a cogliere un risultato positivo che avrebbe anche meritato.

Domenica, dalle ore 18.00, si gioca la “rivincita” a Pescara: nuovamente Italia e Bosnia in campo, questa volta a campi invertiti. Svizzera-Paesi Bassi invece, ha visto prevalere le olandesi in trasferta con lo score di 21-39.

Classifica Gruppo 2 dopo 3 partite: Paesi Bassi 6 pti, Svizzera 4, Bosnia Erzegovina 2, Italia 0